Covid-19 je nevarnejši za nosečnice

V raziskavi je sodelovalo 706 nosečnic s covidom in 1424 brez.

Ugotovili so, da je tveganje za razvoj hujše oblike bolezni in smrt večje.

Matere so okužbo prenesle na dojenčka v 12,9 odstotka primerih.



Večje tveganje za prezgodnji porod

Tveganje za smrt zaradi covida je pri nosečnicah še vedno majhno, a za 22 odstotkov večje kot pri nosečnicah brez covida.



Cepljenje in nosečnost

Obsežna študija vplivov covida-19 na nosečnice in potek nosečnosti je potrdila, da jih bolezen bolj prizadene kot splošno populacijo iste starosti.Raziskovalci so primerjali podatke o 2130 nosečnicah iz 18 držav s podatki nosečih žensk, ki niso zbolele za covidom. Ugotovili so, da je tveganje za razvoj hujše oblike bolezni in smrt večje, hkrati pa je več možnosti za pojav bolezni, značilnih za nosečnost, in za prezgodnji porod. Kot je za revijo Science povedal eden od avtorjev raziskavez univerze v Oxfordu, rezultati raziskave kažejo na to, kako pomembna sta zaščita in omejevanje stikov nosečnic, da bi preprečili okužbo, pa tudi, da bi morali rezultate upoštevati pri prednostnih listah za cepljenje.Na kliničnem oddelku za perinatologijo v ljubljanski porodnišnici so za Delo pojasnili, da je nosečnost vsekakor dodaten dejavnik tveganja pri covidu. »V Porodnišnici Ljubljana smo se organizirali tako, da lahko ločeno spremljamo covid pozitivne nosečnice, kar pomeni, da lahko bodočim materam zagotavljamo nemoteno oskrbo, kar je ključno. Na težji potek bolezni covid-19 pa vplivajo tudi drugi dejavniki, ki so znani, to so starost, dodatne bolezni, povečana telesna teža.« Dodali so, da vsekakor covid lahko vpliva tudi na potek nosečnosti; tuje raziskave med drugim opozarjajo na vpliv te bolezni na razvoj posteljice, »vendar rezultati v Sloveniji tega še niso potrdili, saj raziskava še poteka«.Študija, ki so jo vodili raziskovalci z Oxforda, je potekala v 43 zdravstvenih ustanovah od Rusije do Brazilije med marcem in oktobrom lani. Da bi dobili čim boljše primerjalne podatke, so v istih bolnišnicah poleg vsake nosečnice, obolele za covidom, opazovali še dve ženski, ki sta bili primerljive starosti in v istem tednu nosečnosti. Tako so spremljali skupno 706 nosečnic s covidom in 1424 brez.Ugotovili so, da je tveganje za smrt zaradi covida pri nosečnicah še vedno majhno, a je za 22 odstotkov večje kot pri nosečnicah brez covida. Tudi absolutno tveganje za zaplete med nosečnostjo je majhno, pa vendar povečano. Poleg tega okužba s covidom-19 pomeni za 60 do 97 odstotkov povečano tveganje za prezgodnji porod. Prav tako so ugotovili, da je delež prenosa virusa z matere na dojenčka majhen, saj so virus potrdili le pri 12,9 odstotka dojenčkih. Večja možnost za prenos virusa je pri carskem rezu. Raziskava je še pokazala, da je potek nosečnosti pri ženskah z asimptomatsko obliko covida enak kot pri nebolnih nosečnicah in da se z dojenjem virus najverjetneje ne prenaša. V ljubljanski porodnišnici so potrdili prenos virusa z matere na dojenčka, a v izredno redkih primerih, nadaljnjih težav pri dojenčkih pa niso opazili.Cepiva proti covidu, kot je sicer praksa pri razvoju cepiv in zdravil, niso bila posebej testirana na nosečnicah, kar je tudi glavni argument proti uvrščanju nosečnic na prednostne liste. Pri nas velja, da je pri nosečnicah z dejavniki tveganja za hujši potek covida-19 in pri nosečih zdravstvenih delavkah cepljenje svetovano, kadar so predvideni koristni učinki cepljenja večji od ocenjenega tveganja. Tveganja in koristi cepljenja je treba določiti individualno, je zapisala skupina za pripravo in posodabljanje priporočil pri UKC Ljubljana. Združenje za perinatalno medicino in strokovna skupina za cepljenje sicer za nosečnice svetujeta cepljenje le s cepivi ​mRNA (to sta cepivi Pfizerja in Biontecha ter Moderne), so za Delo še pojasnili v ljubljanski porodnišnici. Tam še opažajo, da se je v negotovem obdobju epidemije pri nosečnicah povečalo tveganje za anksiozne motnje, v tem primeru nosečnicam tudi ponujajo psihološko pomoč.