Da ljudje zaupajo znanosti, nam ne sme biti samoumevno

Kakšno je sodelovanje britanske znanosti s slovensko?



V začetku leta so vas imenovali za posebno odposlanko, pred tem ste bili glavna znanstvena svetovalka na zunanjem ministrstvu. Kakšna je vaša vloga v vladi oziroma katere so vaše prednostne naloge?



Kako sta pandemija in brexit zaznamovala britansko znanost?



Kako pomembno je v takšnih časih zaupanje v znanost?

Trudili smo se biti transparentni in jasni, pojasnjevati tveganja, učinke, statistiko, delovanje regulatornega sistema, potek kliničnega testiranja, pove sogovornica o tem, kako so ljudi spodbujali k cepljenju.

FOTO: Oli Scarff/AFP



Do neodločenih naj torej pristopamo predvsem s transparentnost­jo in odkritostjo?



Še naprej se vse vrti okoli pandemije, a tu so še precej večji izzivi. Med njimi je prav gotovo podnebna kriza.



Ste velika zagovornica žensk v znanosti. Neenakost spolov je v znanosti še vedno težava.

Kot astrofizičarka raziskuje izbruhe žarkov gama. FOTO: Nic Delves-Broughton



Ste astrofizičarka. Zakaj raziskovati vesolje in zakaj moramo biti tudi pri tem previdni?



Omenili ste vesoljske smeti. Kak­šne so mogoče rešitve?



Koliko časa vam sploh ostane za raziskovanje ob vladni službi?

je posebna odposlanka za znanost britanskega ministrstva za zunanje zadeve in profesorica astrofizike na univerzi v Bathu, kjer raziskuje predvsem izbruhe žarkov gama. Ko se je minuli teden virtualno srečala s predstavniki nekaterih slovenskih znanstvenoraziskovalnih inštitutov, smo se z njo pogovarjali tudi o odzivu Velike Britanije na aktualno pandemijo ter prizadevanjih za enakopravnost spolov in rasno raznolikost v znanosti.Srečanja s slovenskimi znanstveniki so bila zelo pozitivna, veliko je želja in možnosti tako za neposredno sodelovanje kot sodelovanje v okviru evropskih projektov. Sama že leta delam s kolegi v Sloveniji in vem, kako pomembna sta sodelovanje in izmenjava znanja in ljudi.Moja ključna prioriteta je koordiniranje mreže približno sto znanstvenih atašejev po svetu, ki so zaposleni na britanskih veleposlaništvih. Tudi v Ljubljani imamo predstavnika, pristojnega za znanost. Mreža nam pomaga, da se povezujemo na več ravneh, tako z vladami in inštituti kot posameznimi znanstveniki. Vse to tvori tako imenovano znanstveno diplomacijo, ki je še posebno pomembna med pandemijo ali v času političnih napetosti. Znanstveniki delajo in sodelujejo tudi v težkih časih, ker skupaj premagujemo velike globalne izzive, ki daleč presegajo nacionalne meje. Moja prva naloga v vlogi odposlanke je gradnja zaupanja, vezi in sodelovanja na vseh ravneh, da lahko ustvarimo varen, uspešen in stabilen svet.Svet je na preizkušnji, pandemija je poudarila nekatere razlike v družbi, hkrati pa pospešila inovacije. Delo v vladi v tem času je zgodovinsko, je tako privilegij kot izziv, odgovornost je zelo velika, saj so v igri človeška življenja. Je pa tudi zelo navdihujoče sodelovati z znanstvenimi kolegi po vsej Veliki Britaniji in z različnimi oddelki v vladi, ki politikom podajajo znanstvena pojasnila, ter kolegi po vsem svetu, saj to omogoča izmenjavo najboljših praks. V takšni krizi je zagotovo treba delovati multidisciplinarno in medvladno, da smo lahko pomagali drugim državam, izmenjali podatke o prenosu in obnašanju virusa in podobno. Koronavirus je globalni problem, proti njemu se ne moremo boriti le znotraj ene države.To je vedno pomembno. Treba si ga je zaslužiti, nikoli ga ne smemo imeti za samoumevno. Ko uživamo veliko zaupanje javnosti, ne smemo pričakovati, da bo tako tudi ostalo. Vsak dan se je treba boriti zanj, najprej že z obnašan­jem v raziskovalni skupini, nato v publicistični mreži in nazadnje pri povezovanju z javnostjo.V teh razmerah smo si zelo prizadevali, da bi javnost razumeli, kako doživlja pandemijo, kar je bilo ključnega pomena, ko se je začelo cepljenje. O tem smo razmišljali, še preden smo imeli na voljo cepiva. Naredili smo nekaj raziskav. Po mojem mnenju je bilo izstopajoče vprašanje, ali bi se samoizolirali v primeru okužbe. Pripravljenost je bila zelo visoka. Ljudje so nameravali narediti prav ne glede na sprejete ukrepe, ki pa so na koncu seveda predvidevali obvezno samoizolacijo. A nasled­nje vprašanje je bilo, ali lahko oziroma ali imajo možnost, da ostanejo doma. Tu pa smo dobili različne odgovore, ki so bili zelo odvisni od socialno-ekonomskih okoliščin. Na podlagi tega smo lahko finančnemu ministrstvu svetovali, kakšne ukrepe naj sprejmejo, da bomo primerno podprli ljudi v tej situaciji. To je bil zelo dober primer znanstvenega svetovanja.Tudi glede cepljenja smo ugotovili, da se ljudje želijo cepiti, a da želijo razumeti, kako cepiva delujejo. Trudili smo se biti transparentni in jasni, pojasnjevati tveganja, učinke, statistiko, delovanje regulatornega sistema, potek kliničnega testiranja. Novinarjem so bili znanstveniki vseskozi na voljo. Ljudi nikakor ne smemo podcenjevati, priznati jim moramo, če nimamo odgovorov, in jim jih ponuditi takoj, ko so na voljo. Gre za osebno odločitev, ljud­je se želijo odločiti prav. Vendar imamo problem z dezinformacijami. Obstajajo akterji, ki zaradi nenavadnih razlogov širijo laži, kar je zelo nevarno. Zakaj to počnejo, ne razumem.Spletnim dezinformacijam smo izpostavljeni vsi. Nekatere so smešne, druge pa sofisticirane in so na prvi pogled lahko celo mogoče. Vsekakor moramo prisluhniti ljudem, zakaj so zaskrbljeni, ali so absolutno proti ali pa morda samo oklevajo. Treba jim je pokazati dokaze o učinkovitosti cepiv. Zelo pomembne so tudi osebne zgodbe. Kar nekaj primerov smo imeli, ko so za covidom zboleli mladi ljudje v dobri kondiciji in pristali na intenzivnih oddelkih. Ti so nato sporočili, da gre za resen virus in da so tudi sami sprva menili, da ne potrebujejo cepiva. Ko smo zdravi, se vsi počutimo nepremagljive.Da, to je eksistencialna kriza, naš planet je naš sistem, ki nas ohran­ja pri življenju. In vidimo zelo jasne znake, da je v krizi: ekstremni vremenski pojavi, požari, poplave so hujše in pogostejše. Le še majhno okno priložnosti imamo. Letos gostimo podnebno konferenco COP 26, želimo postaviti velikopotezne cilje. V Veliki Britaniji imamo več vodilnih okoljskih pobud, da zajamemo različna področja, povezana z okoljem – od energetike do preskrbe s hrano in usihanja biotske raznovrstnosti. Znanost in tehnologija sta del rešit­ve. Ne smemo pa čakati na neko prihodnje zdravilo, ukrepati moramo zdaj kot globalna skupnost, podobno, kot smo se mobilizirali v pandemiji.Razmere se sicer izboljšujejo, ampak prepočasi. Sama sem fizičarka in to je še vedno področje, na katerem prevladujejo moški. Da se razumemo, imam krasne kolege, a vseeno se ustvarja slika, da gre za izključujoče področje. Zato si prizadevam, da bi se to spremenilo, saj se marsikatero talentirano dekle ne odloči za kariero v fiziki. V biologiji, denimo, je žensk več, vendar ne pridejo do vodilnih mest. Zelo je pomembna zastopanost različnih glasov. Potrebujemo raznolikost, ker imamo pred seboj velike izzive in na marsikaterem področju se nam lahko tudi povsem nezavedno zgodijo predsodki. Tako smo v nekaterih algoritmih zaznali primere rasističnih in seksističnih predsodkov, ki so se pojavili v kompleksnih sistemih.Človeštvo je radovedno in vedno smo premikali meje. Astronavti so nam pomagali videti svet drugače. Z lastnimi očmi ga bodo iz vesolja videli le redki, imamo pa tehnologijo, ki nam omogoča tudi ta pogled. Kot astrofizičarka uporabljam to tehnologijo, da razumem naše mesto v vesolju, po drugi strani pa nam ta tehnologija omogoča, da razumemo podnebne spremembe, da vidimo prihajajoče orkane. Si predstavljate, da ne bi vedeli, da se bliža takšna vremenska motnja?Veliko se posvečamo miroljubni uporabi vesolja. Obstaja namreč naraščajoče tveganje, da se povsem po nesreči zgodi konflikt, če bi denimo trčila dva vesoljska objekta v orbiti. Imamo resen problem vesoljskih smeti in želimo biti dober skrbnik vesolja, saj smo od satelitov odvisni.Vesoljsko raziskovanje pa nam daje tudi priložnost, da dojamemo, kako privilegirani smo. Vesolje je staro 13,9 milijarde let in mi smo v tem vesolju v tem trenutku razmišljujoča bitja. Čas, ki nam je namenjen, moramo dobro porabiti: ne škodujmo drug drugemu, ne uničujmo planeta, ker je izjemen privilegij, da smo živi v tem temnem vesolju.S sinom sva z vrta gledala svetlo piko na nebu – planet Mars, nato pa sva spremljala, kako je na njem pristal rover Perserverance. Kaj ni navdihujoča zgodba, da je človeštvo sposobno poslati robota na sosednji planet in ga raziskovati?Velika Britanija se zelo zavzema za miroljubno in trajnostno uporabo vesolja, pri čemer sodelujemo z Združenimi narodi. Gre za prej omenjena tveganja nesrečnih dogodkov, ki bi lahko bili videti namerni in bi vodili v sovražnost. Veliko držav podpira okvire sporazuma. Hkrati pa veliko zasebnih britanskih podjetjih razvija rešitve in tehnologije za čiščenje orbit. Moja skupina na univerzi se ukvarja s slikovnimi algoritmi, s pomočjo katerih lahko vidimo, kje so smeti in kako jih učinkovito odstraniti.Tri dni na teden namenjam vladi, dva dni pa univerzi v Bathu, kjer imam skupino doktorskih in podoktorskih študentov. Raziskujemo predvsem objekte v vesolju, ki ustvarjajo gravitacijske valove. Tako spremljamo nevtronske zvezde, ki padejo v črno luknjo ali se zlijejo z drugo nevtronsko zvezdo, pri čemer se ustvarijo izbruhi sevanja gama in druge svetlobe. Še posebej proučujemo vlogo magnetnega polja. Razumeti poskušamo fiziko v teh ekstremnih okoljih.Osebno me, kot številne druge fizike, zanima povezava Einsteinove splošne teorije relativnosti in kvantne mehanike. Kako deluje kvantna gravitacija? Še veliko je neznank tudi o samem vesolju, saj ga pravzaprav poznamo le nekaj odstotkov, drugo sta temna snov in temna energija. Trenutno imamo kar nekaj idej za eksperimente v prihodnosti in verjamem, da bo prihodnjim generacijam ostalo še veliko priložnosti za raziskovanje.