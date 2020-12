Dadada ali 123456

V nadaljevanju preberite: Ko so ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu oktobra vdrli v twitter račun in na spletno stran predsedniške kampanje, je bil to bolj predmet posmeha kot resne analize strokovnjakov. Razlog je bil povsem prozaičen – tako kot številni uporabniki je namreč tudi Trump uporabljal gesla, ki jih je mogoče zlahka uganiti. Kot je pokazala nedavna raziskava ekipe spletnega portala Cybernews, pa velika večina zelo lahkomiselno sestavlja gesla za dostop do računalnikov in pametnih telefonov. Analizirali so kar petnajst milijard gesel in prišli do zanimivih ugotovitev; daleč največ uporabnikov si je izbralo leto 2010. Ta letnica je sestavni del kar desetih milijonov gesel. Katere letne čase, dneve v tednu, športne klube, imena in druge lahko zapomnljive, a tudi lahko uganljive nize še izbiramo uporabniki?