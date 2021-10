Danes razglasitev dobitnikov Nobelove nagrade za fiziko

Dobitnikoma Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino Davidu Juliusu in Ardemu Patapoutianu že »pregorevajo« telefoni s čestitkami.Danes bo telefon zazvonil fizikom, ki so v zadnjih letih dosegli prebojna spoznanja na tem področju. Okoli 11.45 bo tudi javnost izvedela imena dobitnikov Nobelove nagrade za fiziko, ki jo podeljuje Kraljeva švedska akademija znanosti v Stocholmu.Lani so si nagrado razdeliliz univerze v Oxfordu za dokaze, da črne luknje ustrezajo napovedim iz splošne teorije relativnosti, terz Inštituta Maxa Plancka v Nemčiji inz Univerze v Kaliforniji v Los Angelesu za odkritje supermasivne črne luknje v središču naše galaksije.Kot so zapisali na spletni strani Nobelovih nagrad, je ravno nagrade za fizikov svoji oporoki iz leta 1895 omenil prve. Ob koncu devetnajstega stoletja je fizika veljala za najbolj napredno znanost, tudi Nobel je bil tesno povezan s tem področjem. Do zdaj so podelili 114 nagrad, skupno je nagrado prejelo 216 oseb, od tega so bile le štiri ženske.