Dvojčka za merjenje gravitacijskega polja Lune

Nasina odprava Grail, ki je vključevala plovila Ebb in Flow, je krožila okoli Lune in naredila najbolj natančen zemljevid gravitacijskega polja. Plovili sta zdaj raztreščeni na površju Meseca. Odprava z dolgim imenom laboratorij za gravitacijo in notranjost je bila del programa Discovery, glavni namen je bil preučevanje gravitacijskega polja, iz česar se lahko razbere notranja struktura Lune.



Odprava je bila sestavljena iz plovil Grail A ali Ebb in Grail B ali Flow. Imena so izbrali četrtošolci z ameriške osnovne šole v mestu Bozeman v Montani.



Izstrelili so ju 10. septembra 2011, in sicer z raketo delta II. Do Lune sta potovala več kot tri mesece, prispela sta v razmaku 25 ur. Ebb se je utiril 31. decembra 2011, Flow pa 2. januarja 2012. Šlo je za zahtevne manevre, ki jih do tedaj še niso izvedli v globokem vesolju. Po utirjenju sta se morali pravilno uskladiti, da sta si v skoraj polarni orbiti sledili druga drugi, po tem sta imeli na voljo 82 dni časa za svojo znanstveno nalogo. Ta je nato potekala od 7. marca 2021 do 29. maja 2012, 8. avgusta je nato stekel še podaljšek.



Ko sta letela nad območjem z močnejšo ali šibkejšo gravitacijo, na kar vplivajo tako značilnosti na površju – denimo gore ali kraterji – kot tudi značilnosti pod površjem – sta se Ebb in Flow drug drugemu rahlo približala ali oddaljila. Instrumenti so majhne spremembe hitrosti (sposobni so bili zaznavati razlike, velike le nekaj mikronov) enega ali drugega plovila natančno merili in znanstveniki so to prevedli v visokoresolucijski zemljevid Luninega gravitacijskega polja. Kot so pojasnili pri Nasi, je bila tehnika enaka, kot sta jo uporabljala satelita Grace in zdaj satelita Grace FO, ki merijo anomalije gravitacijskega polja Zemlje.



Ebb in Flow, velika kot pralni stroj, sta bila skoraj identična, nekaj razlik je moralo biti, da je Ebb sledil Flow. Poleg glavnega sistema za opazovanje gravitacijskega polja, sta bila opremljena še s kamerama, ki so ju izdelali študenti.



Ko sta Ebb in Flow opravila svojo nalogo, so ju namerno strmoglavili na površje. To se je zgodilo 17. decembra 2012.

