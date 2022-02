Facebook se ne namerava umakniti iz Evrope

Družba Meta je v ponedeljek sporočila, da ne namerava umakniti svojih storitev, kot sta Facebook in Instagram iz Evrope, potem ko je to možnost omenila med nenehnim sporom glede prenosa evropskih podatkov v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Prenos podatkov med EU in ZDA je namreč ključnega pomena za oglaševalsko dejavnost družbe.

»Nikakor si ne želimo in se ne nameravamo umakniti iz Evrope, vendar je preprosta realnost, da se Meta in številna druga podjetja, organizacije in storitve zanašajo na prenos podatkov med EU in ZDA, da lahko izvajajo globalne storitve,« je podjetje zapisalo v izjavi.

(Osebni) podatki so osrednjega pomena za oglaševalsko dejavnost družbe, ki ustvarja skoraj celotne prihodke Mete, okviri, ki so nadzorovali prenos podatkov s stare celine, pa so se zdaj znašli v negotovosti. Ključni dogovor o t. i. ščitu zasebnosti za spletne podatke med Evropo in ZDA je bil namreč julija 2020 razveljavljen z odločitvijo Sodišča EU, izpostavlja AFP.

Meta je v četrtek opozorila, da so v pravni in regulativni nevarnosti tudi baze, ki jih uporablja za prenos podatkov. »Če ne bo sprejet nov čezatlantski okvir za prenos podatkov... v Evropi verjetno ne bomo mogli ponujati številnih naših najpomembnejših izdelkov in storitev, vključno s Facebookom in Instagramom,« je Meta minuli teden zapisala v svoji prijavi Komisiji za vrednostne papirje in borzo. Medtem še naprej potekajo pogovori med evropskimi in ameriškimi organi o tem, kako to vprašanje rešiti, navaja AFP.

Delnice zabeležile najvišji padec vrednosti

Delnice Mete, ki se je do lanske jeseni imenovala Facebook, so minuli teden zabeležile največji padec vrednosti, potem ko so se po objavi poslovnih rezultatov v zadnjem četrtletju lani pocenile za 22,6 odstotka na 249,90 dolarja. Dobiček nekdanjega Facebooka je v zadnjem četrtletju lani na letni ravni upadel za osem odstotkov na 10,29 milijarde dolarjev.

Platforma Facebook je konec leta 2021 obenem beležila majhen upad števila dnevnih uporabnikov po vsem svetu, kar je bil prvi takšen upad za to družbeno omrežje.