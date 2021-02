Fotografija tik pred pristankom in nenavadni kamenčki

Znanstveniki so navdušeni nad nenavadnimi kamenčki. Kakšnega izvora so, bo rover raziskal v prihodnjih tednih. FOTO: NASA / AFP

Orbiter Mars Reconnaissance je fotografiral pristajanje. FOTO: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona / AFP

Nasa je predstavila prve barvne fotografije, ki jih je poslal rover Perseverance, ki je od včeraj na površju Marsa. Rover je opremljen s kar 23 večinoma barvnimi kamerami in tokrat so kamere prvič beležile tudi pristajanje.Takole je kamera na žerjavu, ki je z žicami nežno spustil rover na trdna tla, ujela zgodovinski trenutek. Perseverance je le nekaj metrov metra nad tlemi in motorji so nekoliko dvignili prah. Nasa je že obljubila, da bodo v prihodnjih dneh objavili nove fotografije in morda tudi posnetke vznemirljivih minut od vstopa v atmosfero do pristanka., glavni inženir pri odpravi, je simboliko fotografije, povzel s sledečimi besedami: »Te stvari (pristajanje na Marsu op.a.) so zahtevne. Vložen je večletni trud več tisoč ljudi. Ta fotografija in podrobnosti na njej nas vse povežejo v rezultat tega truda. To je ena izmed fotografij, ki nas ponese v samo osrčje raziskovanja osončja.«Nasa je do zdaj sicer že skušala posneti pristajanje, a pristajalnik Mars Polar je strmoglavil in ni poslal na Zemljo seveda ničesar, pri pristajalniku Phoenix pa mikrofona in kamer niso prižgali.A to ni edina nova fotografija. Geologe in druge znanstvenike je navdušila sledeča, na kateri so ob roverjevem kolesu vidni luknjičasti kamenčki. Za zdaj še ni znano, ali gre za vulkanske kamnine ali sedimente. Vrhunski vozeči laboratorij bo z 11 različnimi instrumenti vsekakor sposoben v prihodnjih mesecih odgovoriti na vprašanje. Krater Jezero je nekoč bil jezero, v katerega so se stekale reke in je zato na območju veliko usedlin.Prav zaradi tega so območje izmed 60 različnih tudi izbrali, saj znanstveniki menijo, da bi bilo lahko primerno za razvoj mikrobnega življenja. Krater je star 3,8 do 3,9 milijarde let, usedline pa od 3,6 do 3,8 milijarde let.Za zdaj rover še ne vozi, saj se počasi sestavlja in odpira ter preizkuša instrumente. Po trenutnih načrtih bi lahko z mesta speljal konec meseca. Takrat bo ekipa imela sladke skrbi, kam usmeriti rover, da bi izbrskal kar se da največ zanimivosti in morda tudi odkriti sledi nekdanjega mikrobnega življenja, če je to na Marsu dejansko bilo.Vsaj do aprila pa bo v podvozju na varnem tudi 1,8-kilogramski helikopter Ingenuity. Če bo uspešno poletel, bo svoj zgodovinski podvig lahko snemal in fotografiral.Kljub pandemiji je bilo po koncu napetih trenutkov veselo. Ekipe so si privoščile sladoled, ki so ga jedli na dovolj veliki razdalji na prostem, »vesele urice« pa so nato potekale virtualno. Spet drugi pa so preprosto padli v posteljo in zaspali, so še pojasnili pri Nasi.