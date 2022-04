Glodavce poimenovali po športnikih

Znanstveniki menijo, da je pred njihovimi očmi kopica živali, ki jih morajo odkriti, ali povedano drugače, z analizo DNK ugotoviti, da živali, ki zdaj sodijo v isto vrsto, pravzaprav pripadajo dvema vrstama. Nedavno so kar nekaj novih vrst popisali v Ekvadorju, kjer so še zaplate gorskega tropskega deževnega gozda, medtem ko je bilo več zibelk biodiverzitete zaradi kmetijske politike v preteklih letih uničenih. Med drugim so odkrili dve vrsti žab s skoraj prozorno kožo, živeči slabih 20 kilometrov od Quita, z analizo pa so našli tudi pet novih vrst glodavcev.

Jorge Brito je raziskovalec, ki v ekvadorskih gozdovih išče predvsem glodavce. FOTO: Rodrigo Buendia/AFP

Mišim podobne živali so po besedah Jorgeja Brita z ekvadorskega nacionalnega inštituta za biodiverziteto pomembne igralke v gozdnem ekosistemu na obronkih Andov. Med drugim omogočajo prenašanje semen, seveda pa so tudi glavna hrana za sove in druge ujede. So pa mali sesalci izmuzljivi in le težko so jih ujeli. Novoodkrite vrste živijo na nadmorski višini od 1200 do 4050 metrov, da se razlikujejo od doslej znanih vrst, pa so raziskovalci najprej posumili po njihovih zobeh.

FOTO: Rodrigo Buendia/AFP

Brito je tudi predlagal, da nove vrste poimenujejo po znanih ekvadorskih športnikih in znanstvenikih ter zaslužnih za ohranjanje neprecenljivih gozdov. Vrsti Chilomys carapazi, ki živi v rezervatu v provinci Carchi, in Chilomys neisi, odkriti v obalni provinci El Oro, sta dobili ime po kolesarju Richardu Carapazu iz Carchija in dvigovalki uteži Neisi Dajomes Barrera. Oba sta lani v Tokiu za Ekvador priborila zlato olimpijsko medaljo.

Vrsti Chilomys weksleri in Chilomys percequilloi so poimenovali po brazilskih raziskovalcih glodavcev Marcelu Wekslerju in Alexandru Parcequillu, vrsto Chilomys georgeledecii pa v čast italijanskemu okoljevarstveniku Georgeu Ladeciju, ki se je boril za ohranitev gozdov v tej južnoameriški državi.