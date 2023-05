Hladilna tekočina je izparela in teleskop je bil (skoraj) fuč

Sem ter tja se v tej rubriki znajde tudi kakšen satelit, katerega zgodba ni zgodba o uspehu. Kljub skrbnemu pregledu gre vedno lahko kaj narobe, odpove lahko raketa ali pa sam satelit. Wire ali infrardeči raziskovalec širokega polja je bil teleskop, ki bi moral preučevati oddaljene protogalaksije in galaksije z močnim nastajanjem zvezd. V teh je hitrost rojevanja zvezd zelo velika, navadno 10.000-krat večja kot v običajni galaksiji.

Izstrelitev: 5. marca 1999 Masa: 250 kg Orbita: 470 x 540 km Razpad v atmosferi: 10. maja 2011

Preučevati bi moral, kako hitro in na kakšne načine se razvijajo te posebne galaksije, pa tudi, ali so svetle protogalaksije pogoste. Satelit bi moral delovati vsaj štiri mesece, a ko ga je raketa potisnila v orbito, se je prehitro odprl pokrov teleskopa. Svetloba je osvetlila ohlajene materiale, hladilna tekočina se je uparila, satelit se je močno zavrtel. Inženirji so vrtenje sčasoma ustavili, a prepočasi. Hladilna tekočina je izparela in glavni infrardeči instrument je bil neuporaben. Toda okoli 70 milijonov evrov vreden satelit je bil v orbiti, nekaj instrumentov je delovalo in vsaj kaj je bilo iz njega treba potegniti. Tako so ga uporabili za astroseizmologijo, to je merjenje oscilacije zvezd. Na ta način lahko astronomi razberejo lastnosti zvezd.

Satelit je zvezde raziskoval do konca septembra 2000, Goddardov center pri Nasi je njegovo upravljanje nato predal univerzi Bowie v Marylandu. Desetega maja 2011 je satelit znova potegnilo v ozračje, tam je razpadel in zgorel.

Satelit Wire je nasledil več kot uspešni Wise.