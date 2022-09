Indijski ponos v orbiti Marsa

Mangaljan ali v prevodu marsovsko plovilo je prva indijska medplanetarna odprava.

Izstrelili so ga novembra 2013 z indijsko raketo srednjega dosega polar (PSLV). Sprva so načrtovali, da bi uporabili močnejšo geosinhrono raketo (GSLV), vendar leta 2010 dve njeni izstrelitvi nista uspeli, zato izbrali drugo možnost.

Izstrelitev: 5. novembra 2013 Masa (ob izstrelitvi): 1337 kg Utirjenje: 24. septembra 2014

Pri odpravah na Mars se ugodna priložnost za pot odpre na vsaki dve leti, ko sta planeta ustrezno blizu, če bi zaradi težav GSLV zamudili priložnost, bi sondo namesto konec leta 2013 izstrelili šele leta 2016.

Odpravo je indijska vlada odobrila vsega 15 mesecev pred izstrelitvijo in indijski vesoljski agenciji je uspelo projekt ohraniti v okviru začrtanega proračuna. Držali so se že znanega dizajna, sondo so namreč zasnovali za prvo lunarno odpravo Čandrajan 1, so pa močno izboljšali solarne panele.

Ker raketa ni dovolj močna, da bi sondo potisnila neposredno proti sosednjemu planetu, si je Mangaljan pomagal z zemeljsko gravitacijsko silo, štiri tedne je krožil okoli Zemlje in se dvigoval, 1. decembra pa je nato ušel gravitaciji in potoval deset mesecev. Septembra se je uspešno utiril v zelo eliptično orbito 423 x 80.000 km (pozneje so jo nekoliko znižali), kar je precej višje od nekaterih drugih sond, lahko pa v svoj objektiv zajame celotno oblo rdečega planeta.

Sonda je opremljena s kamero, infrardečim senzorjem, spektrometroma za zaznavanje vodika in devterija v atmosferi, spektrometrom za zaznavanje delcev v eksosferi in senzorjem za metan. Še zdaj uspešno kroži okoli Marsa.

Indija je z odpravo postala četrta država s sondo v orbiti Marsa, pred tem je to uspelo le ZDA, Rusiji in združeni Evropi.

Uspeh odprave je bil v Indiji vir nacionalnega ponosa, sondo so natisnili na bankovec, zgodbo so prikazali v več filmih in televizijskih oddajah. Indijska vesoljska agencija že načrtuje odpravo Mangaljan 2, ki naj bi se začela leta 2024.