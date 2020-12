Izjemni testni polet z burnim zaključkom

FOTO: Gene Blevins/Reuters

Prototip Spacexove rakete Starship je v Južnem Teksasu sinoči prvič poletel visoko v atmosfero. Dvignil se je više, kot leti večina potniških letal, nato se je usmeril proti pristajališču, se spustil in eksplodiral ob pristanku., prvi mož podjetja, je testni polet, dolg manj kot sedem minut, označil za uspeh in na twitterju zapisal: »Mars, prihajamo.«Musk je pojasnil, da se je vertikalni pristanek ponesrečil, ker je bil potisk nizek in je bila pristajalna hitrost prevelika, zato se je zgodila »hitra nenačrtovana demontaža«, a so na testu dobili vse podatke, ki so si jih želeli. Svoji ekipi na izstrelišču Boca Chica je tudi čestital.Petdeset metrov visoka testna raketa s serijsko oznako SN8 je bila od prejšnjih različic, ki so poletele le do 150 metrov visoko, opremljena s tremi motorji raptor, ki so jo brez težav pognali v jasno nebo. Motorji so se nato drug za drugim ugašali, ko je raketa dosegla pravilno višino, po štirih minutah 40 sekundah poleta so ugasnili vsi trije, svetleča jeklena raketa se je iz vertikalnega obrnila v horizontalni položaj, ko je bila na posnetkih videti, kot da bi lebdela.Novo generacijo motorjev je pohvalil tudi Musk, ki je v živo spremljal prvi pravi polet rakete, s katero želi osvajati vesolje. Raptorji, ki delujejo na metan in tekoči kisik, proizvedejo dvakrat več pogona kot merlini, s katerimi so opremljeni falconi 9.Za uspešen polet je Spacexu čestital tudi, ustanovitelj Amazona, ki se je v vesoljsko industrijo podal s podjetjem Blue Origin. »Vsakdo, ki ve, kako zahtevno je to področje, je navdušen nad testom,« je zapisal na instagramu.Celotni starship je sestavljen iz dveh glavnih delov – 50 metrov visoke stopnje starship, ki bo v celoti večkratno uporabna, lahko se jo oblikuje za prevoz ljudi (Musk napoveduje, da bo sprejela okoli sto potnikov) ali pa za tovor; in 70 metrov visoke nosilne rakete super heavy (za primerjavo: falcon 9 je visok 70 metrov in ima premer 3,7 metra). Starship ima premer devet metrov. Tudi nosilna raketa bo večkratno uporabna, obe stopnji bosta pristajali vertikalno, kot to zdaj že skoraj povsem rutinirano počne prva stopnja falcona 9. V nizkozemeljsko orbito bo raketa sposobna ponesti več kot sto metričnih ton tovora, kar je več kot katerakoli trenutno delujoča raketa na svetu.Obe stopnji bosta opremljeni z novo generacijo Spacexovih motorjev raptor. Končna različica starshipa bo imela šest motorjev, super heavy pa kar 30. Raptorje poganja metan v kombinaciji s tekočim kiskom, medtem ko motorje merlin, s katerimi so opremljeni falconi, poganja raketni kerozin.