Izmuzljiva avtentičnost

V nadaljevanju preberite:

Bereal sloni na preprosti, a domišljeni premisi. Vsak dan nas ob naključno določeni uri pozove, naj posnamemo kombinacijo dveh hkratnih fotografij – s sprednje in zadnje telefonske kamerice, tako da je hkrati videti naš obraz in tisto, s čimer se tisti hip ukvarjamo, oziroma kjer smo. Brez filtrov in digitalne kozmetike. Za izvedbo posnetka imamo na voljo zgolj dve minuti, in če zamudimo, fotografija dobi oznako »počasnela«. Podobe se nato znajdejo na časovnici naših prijateljev v aplikaciji, za še dodaten pritisk pa poskrbi pogoj, da naše fotografije vidijo le, če se posnamejo tudi sami (in obratno). V enem dnevu se nato vsa časovnica pobriše, da napravi prostor novim zmagam. To je, če nas opomnik ne ujame ravno med jutranjim striženjem nohtov.

Ali pa ravno takrat. Smisel bereala naj bi bila namreč spontanost oziroma pristnost naključnega dogajanja. Nenadni pozivi in ozek časovni okvir naj bi preprečili izumetničeno, zrežirano fotografiranje, ki stereotipno obvladuje umetelno urejene galerije vplivnic na instagramu in sorodnih uveljavljenih platformah