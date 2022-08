Poplava kratkega videa

V nadaljevanju preberite:

Kdor koli se redno potepa po družbenih omrežjih, je v zadnjih letih moral opaziti spremembe v strežni vsebini, pa sploh ni pomembno, na kateri platformi točno je bil. Youtube vse bolj očitno potiska kratki videoformat v kategoriji shorts. Snapchat ima kratke videoposnetke v zavihku spotlight. Bržkone najbolj pa so trenutno v ospredju instagramovi – uganili ste – kratki videi, reels. Malo zato, ker so najhitreje rastoč segment te Metine platforme, s tridesetodstotno rastjo ogledov glede na leto poprej. Še bolj pa zato, ker so pošteno razhudili tiste, ki so na instagram prišli v želji po nalaganju in ogledu fotografij, bodisi družinskih bodisi onih za namene vplivniškega trženja. Algoritemsko gnani vmesniki teh aplikacij namreč uporabniku pospešeno predlagajo vse več videovsebin, s čimer te izpodrivajo starejše oblike objav, kot so slike in tekst.