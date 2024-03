Izzivi na poti do doktorata

V nadaljevanju preberite:

Doktorski študij postavlja temelje prihodnje znanstvene poti mladega raziskovalca, bistveni del tega procesa pa je odnos med mentorjem in doktorskim študentom, pravi doc. dr. Luka Kronegger, sodelavec Centra za metodologijo in informatiko pri Fakulteti za družbene vede ter vodja triletnega raziskovalnega projekta z naslovom Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcije znanja.

Mentorski odnos je pomemben dejavnik uspešnosti in nadaljnje bodisi akademske bodisi neakademske usmeritve mladega raziskovalca, dodaja dr. Kronegger, ki je svoje bibliometrične raziskave znanstvenih omrežij predstavil na nedavnem srečanju slovenskih raziskovalcev s področja analize omrežij NetSlo'24. Na interdisciplinarnem srečanju, ki je potekalo na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, so predstavili študije, orodja in metode, ki omogočajo vpogled v zapletene strukture in procese v omrežjih, kot so nevronska, družbena ali pa prometna omrežja. Srečanje NetSlo pripravljajo od leta 2015 vsako leto, organizirajo pa ga raziskovalci s fakultete za matematiko in fiziko in fakultete za družbene vede ter novomeške fakultete za informacijske študije.