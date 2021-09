Jabolko spora

V nadaljevanju preberite:

Bilo je sredi lanskega avgusta, med odpiranjem kozarcev s kislimi kumaricami, ko so se pri igričarskem velikanu Epic Games odločili, da vroče dni močno popestrijo. 13. avgusta so s posodobitvijo v mobilno različico svoje igre fortnite vnesli možnost, da je igralec pri mikroplačilih obšel privzeti kanal plačevanja skozi trgovini app store in google play. Obe sta zase vzeli trideset odstotkov slehernega zneska, kar se je Epicu zdelo odločno preveč. Seveda je bil takšen način v popolnem nasprotju s pogoji sodelovanja v obeh trgovinah, zato sta Apple in Google še isti dan fortnite z njiju odstranila.



Spor se je v naslednjih tednih prelevil predvsem v dvoboj med Epicom in Applom, saj so bili v Cupertinu pri svojem odzivu na tožbo precej bolj ihtavi in grobi kot Google.



Dobro leto kasneje je padala sodba. Kdo je izgubil več in kakšne bodo posledice?