Jame kot arhivske zakladnice številnih znanosti

V velikem Prirodoslovnem muzeju na Dunaju (NHM) so ob mednarodnem letu jam in krasa odprli novo tematsko pot, poimenovano Jame: zakladnice znanosti.

Jame so prostori, v katerih dobijo raziskovalci iz številnih znanstvenih disciplin zelo koristne informacije, ki jih drugje težko najdejo. V nasprotju s površjem našega planeta, ki je izpostavljeno nenehnim spremembam, so naravni izvotljeni prostori v podzemlju podobni dobro ohranjenemu arhivu. Nekatere jame so ohranile različne sledi iz preteklosti, stare milijone let.

Na steni dvorane 1 Prirodoslovnega muzeja na Dunaju od odprtja visi umetniška slika Postojnske jame, delo Carla Harscha iz okoli 1880.