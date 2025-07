Bruselj še noče pokazati mišic Trumpu

V nadaljevanju preberite:

V tekmi s časom pred 1. avgustom, ko naj bi za EU začele veljati ameriške 30-odstotne univerzalne carine, v Bruslju še vedno stavijo na pazljive in zadržane prijeme. Cilj ostaja, da bi se do konca meseca zgodil preboj v pogajanjih z Washingtonom in da ne bi bilo treba uveljaviti povračilnih ukrepov.

Ministri držav EU, pristojni za trgovino, so se na zasedanju v Bruslju poskušali uskladiti. Težava je, ker lahko Donald Trump carine še razširi. Za posebej kočljive veljajo farmacevtski izdelki. »Nočemo trgovinske vojne z ZDA. To bi bilo uničujoče ne le za Američane, temveč tudi za Evropo,« je zatrdil vodja danske diplomacije Lars Løkke Rasmussen.