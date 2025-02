Kako naj Evropa v algoritmih ujame Ameriko?

V nadaljevanju preberite:

Centralizacija algoritemske moči bi nas morala v Evropi skrbeti ne le zaradi gospodarskih priložnosti, temveč tudi družbene suverenosti. To namreč pomeni, da bodo ameriška podjetja skrbniki za ključna orodja, ki jih bomo uporabljali doma in v službi, kar jih podredi njihovi politiki, kot je mogoče videti v različnih omejitvah odgovorov, ki jih ponujajo ameriški pogovorni boti. Ne kaže pozabiti, da takšni algoritmi zaradi značilnosti strojnega učenja niso zgolj inertni izdelki, temveč naše podatke zajemajo z veliko žlico. In tudi če odmislimo ideološke note, ima lasten razvoj praktične koristi, na primer pri strojnem prevajanju podnapisov ali pogovorov, od katerega bo odvisno, ali bomo brali smiselno, pravilno slovenščino ali nerodne spakedranke. Kot rad poudari dr. Simon Krek, vodja programa razvoja velikega jezikovnega modela za slovenščino, se moramo takšnih podvigov lotiti sami, sicer bodo programske izdelke za to razvili v tujini, kjer pri tem skoraj gotovo ne bodo tako dosledni.