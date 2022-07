Kako so v vojni ugasnile luči

Brez satelitskih posnetkov si opazovanja Zemlje ne moremo več predstavljati. Še posebej dramatične pa so spremembe planetovega obličja ob katastrofah. Pri Nasinem centru Goddard so objavili satelitske posnetke Ukrajine ponoči pred in med vojno.

»Včasih je težko pridobiti podatke s konfliktnih območij, zato so satelitski posnetki takrat še uporabnejši. Ti podatki kažejo, kako je vojna vplivala na posamezna območja v Ukrajini,« je pojasnila Eleanor Stokes, ena izmed vodij projekta Temna frnikola.

Kijev in okolica maja 2022 FOTO: Nasa Goddard

Iz posnetkov različnih satelitov ameriške vesoljske agencije in nacionalne uprave za oceane in atmosfero (Noaa) so sestavili nočne posnetke iz januarja letos, ko se v Ukrajini vojna še ni začela, marca in maja. Še posebej na marčevskih posnetkih izstopajo neosvetljeni predeli, do maja so v državi znova vzpostavili električno energijo. »V projektu Temna frnikola na poseben način sledimo, kako se območja opomorejo, saj so luči vedno povezane s človeško dejavnostjo. V preteklosti smo že sodelovali tudi z različnimi humanitarnimi organizacijami, ki smo jim na podlagi razsvetljenosti območja lahko sporočili, kam so se najverjetneje zatekli begunci,« je dodala Stokes.

Ukrajina januarja 2022 FOTO: Nasa Goddard

»V prvih dneh vojne so napadli primarno infrastrukturo v nekaterih večjih mestih. Do maja smo potem lahko videli premik, kako še naprej izginjajo luči na vzhodu Ukrajine in kako se znova razsvetljujejo območja na zahodu države. Jasno je videti, kako so se ljudje vrnili na obrobje Kijeva,« je še pojasnila. Sergii Skakun z univerze v Marylandu je pri tem opozoril, da so javne razsvetljave ponekod tudi namerno ugasnili, tako vzrok, zakaj so določena območja še vedno v temi, ni nujno povezan z neposrednim napadom.