Kako so zrli v zgodovino vesolja

Poltretje leto po izstrelitvi je vesoljski teleskop James Webb že začel spreminjati učbenike. Evropska vesoljska agencija in Nasa sta konec maja sporočili, da je teleskop posnel galaksijo z nespektakularnim imenom JADES-GS-z14-0, kot je obstajala 290 milijonov let po nastanku vesolja.

Današnje vesolje je po najboljših ocenah staro približno 14 milijard let, torej zremo res daleč v preteklost. Če bi bilo vesolje človek srednjih let, smo torej pogledali fotografijo pri starosti enega leta. Astronom Brant Robertson s kalifornijske univerze v Santa Cruzu, ki vodi program JADES, je odkritje označil kot popolnoma nepričakovano in verjetno najpomembnejši dosežek teleskopa doslej.

V programu JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) s teleskopom James Webb iščejo galaksije, ki imajo visoke rdeče premike. V vesolju so razdalje in časovni intervali ogromni, zato je starost ali oddaljenost galaksij pripravneje meriti in opisovati z rdečim premikom, ki je posledica oddaljevanja vira svetlobe od opazovalca. Vesolje se širi v vse smeri, zato se galaksije načeloma odmikajo druga od druge, tudi od naše. Med milijardami galaksij sicer obstaja kakšnih sto izjem, ki se gibljejo proti naši, ker so dovolj blizu, da gravitacija premaga razpenjanje vesolja, a splošni trend je obraten.