Kakšen je vzorec asteroida Bennu?

Sonda Osiris-Rex je 24. septembra pripotovala v bližino Zemlje in odvrgla kapsulo, v kateri je bil za znanost izredno dragocen vzorec. Danes bo Nasa javnosti pokazala vsebino kapsule in razkrila, kakšne kamenčke je sonda pograbila ob dotiku površja asteroida Bennu. Dogajanje bomo ob 17. uri prenašali tudi na naši spletni strani.

Kapsulo, ki je kljub dolgemu potovanju skozi vesolje in nato še kratkemu, vendar ognjevitemu, spustu skozi atmosfero, so nedotaknjeno pobrali v puščavi v Utahu. Odnesli so jo v Nasin center v Houstonu, kjer so jo razstavili in opravili prve analize vzorca, ki tehta 250 gramov.

Na asteroidu Bennu je prisotna voda, prav tako pa naj bi bile na njem tudi organske spojine, zato je za znanost še kako zanimiv, saj bi lahko odgovoril na vprašanje, kako je vzniknilo življenje na Zemlji. Raziskovalci menijo, da bi lahko ključne gradnike življenja na mlado Zemljo pred milijardami let zanesli ravno asteroidi, ki so trkali ob planet.

Kapsulo so razstavili in pregledali vzorec. FOTO: Robert Markowitz/Nasa

Predstavitev vzorcev in prvih rezultatov analiz:

To je bila prva ameriška odprava, da so na Zemljo prinesli vzorce asteroida. Pred tem je Japonska že uspešno pridobila vzorce asteroida Rjugu, ki jih je nabrala sonda Hajabusa 2. Japonska sonda je konec leta 2020 prinesla 5,4 grama Rjuga.

Spomnimo. Sonda Osiris Rex je septembra 2016 odpotovala z našega planeta proti asteroidu Bennu. Došla ga je decembra 2018 in nato še dve leti krožila okoli njega, ga fotografirala in preučevala. 20. oktobra 2020 je nastopil vrhunec dogajanja, ko se je Osiris Rex spustil proti okoli 500 metrov širokem asteroidu, iztegnil svojo robotsko roko, zagrabil prgišče kamenja in se hitro umaknil na varno. Vzorce je sonda varno spravila v kapsulo in nato še nekaj časa krožila okoli Bennuja, ki ga uvrščajo med asteroide tipa B, to je vrsta precej redkih ogljikovih asteroidov. Taki asteroidi vsebujejo tudi vodo, kar je Osiris Rex tudi že potrdil, ko je krožil v orbiti. Astronomi menijo, da bi ravno tak asteroid lahko na mlado Zemljo dostavil prve molekule vode.

Desetega maja 2021 se je Nasina sonda poslovila od svojega začasnega doma in odpotovala nazaj proti nam, da dostavi za raziskovalce po vsem svetu vrhunski paket – kapsulo z 4,5 milijarde let starim vzorcem. Asteroidi so ostanki iz samega začetka osončja.

Bennu ima oznako »potencialno nevaren asteroid«, pri Nasi so po analizi zbranih podatkov izračunali, da obstaja 0,037-odstotna možnost (ena proti 2700), da bo Bennu 24. septembra 2182 trčil v Zemljo.