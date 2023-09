Sonda prinaša 4,5 milijarde let stare vzorce

Nasino sonda Osiris Rex je septembra 2016 odpotovala z našega planeta proti asteroidu Bennu. Došla ga je decembra 2018 in nato še dve leti krožila okoli njega, ga fotografirala in preučevala. 20. oktobra 2020 je nastopil vrhunec dogajanja, ko se je Osiris Rex spustil proti okoli 500 metrov širokem asteroidu, iztegnil svojo robotsko roko, zagrabil prgišče kamenja in se hitro umaknil na varno.

Vzorce je sonda varno spravila v kapsulo in nato še nekaj časa krožila okoli Bennuja, ki ga uvrščajo med asteroide tipa B, to je vrsta precej redkih ogljikovih asteroidov, asteroidi tega tipa so sicer del skupine asteroidov tipa C ali ogljikovih hondritov, ki vsebujejo razmeroma veliko ogljika v obliki grafita, karbonatov in organskih spojin. Taki asteroidi vsebujejo tudi vodo, kar je Osiris Rex tudi že potrdil, ko je krožil v orbiti. Astronomi menijo, da bi ravno tak asteroid lahko na mlado Zemljo dostavil prve molekule vode.

Desetega maja 2021 se je Nasina sonda poslovila od svojega začasnega doma in odpotovala nazaj proti nam, da dostavi za raziskovalce po vsem svetu vrhunski paket – kapsulo z 4,5 milijarde let starim vzorcem. Asteroidi so namreč ostanki iz kaotičnega obdobja, ko je bilo osončje neurejena soseščina nebesnih teles, ki so se zaletavali drug v drugega, spreminjali obliko in velikost ter se nameščali v današnje orbite. Nekaj tega prvotnega materiala je ostalo neizkoriščenega – to so današnji asteroidi in pa kometi. Nasa je sporočila, da bo vzorec na voljo raziskovalcem po vsem svetu, ki bodo iz neokrnjenega kamenja in prahu lahko razbrali marsikaj in dognali nove podrobnosti, kako da je osončje takšno, kot je. Bennu ima oznako »potencialno nevaren asteroid«, pri Nasi so po analizi zbranih podatkov izračunali, da obstaja 0,037-odstotna možnost (ena proti 2700), da bo Bennu 24. septembra 2182 trčil v Zemljo. Če bi se trčenje zgodilo, bi bile posledice hude: pri trku bi se sprostila energija, kot če bi skupaj eksplodiralo 22 atomskih bomb.

Sonda ni več daleč od Zemlje. Ko bo od nje oddaljena okoli 102.000 kilometrov, bo odvrgla okoli 45-kilogramsko kapsulo, ki bo po odcepitvi letela štiri ure, nato bo nad zahodno obalo ZDA vstopila v atmosfero s hitrostjo 44.500 kilometrov na uro, trenje jo bo spremenilo v ognjeno kroglo. Toplotni ščit iz materiala, ki so ga izumili pri Nasi, bo pri tem v komori z vzorcem vzdrževal temperaturo, kakršna je bila na površini Bennuja. Pristanek je predviden na vojaškem območju puščave Veliko slano jezero v Utahu (predvideno območje pristanka meri 58 krat 14 kilometrov).

Ko bo ozračje kapsulo upočasnilo na 1850 kilometrov na uro, to se bo zgodilo dve minuti po vstopu v atmosfero, se bo sprožilo zaviralno padalo, šest minut kasneje (1600 metrov nad površjem) se bo odprlo še drugo okroglo padalo. Kot navajajo na spletni strani Nase, je zaradi oblike padala manj verjetno, da ga premetavajo sunki vetra, zato se bolj stabilno spušča proti tlom in je manj verjetnosti, da bi ga odneslo s poti, kar bi otežilo iskanje kapsule. Pri Nasi so sporočili, da so in bodo v ozračje že poslali več vremenskih balonov, napoved pa kaže, da vetra ne bo.

Kapsula bo ob tla udarila s hitrostjo 18 kilometrov na uro. Kot predvidevajo, bo trinajst minut po vstopu v atmosfero kapsula po sedmih letih znova na Zemlji. Pri Nasi se pripravljajo tudi na to, da ne bo šlo gladko in da bo pristanek »trd«. Upajo predvsem na to, da bo kapsula ostala nepoškodovana in vzorec nekontaminiran, Ekipe jo bodo odhitele pobrat, da bi čim prej zavarovali vzorce, najprej jo bodo odnesli v čisto sobo v vojaškem kompleksu, kjer jo bodo delno razstavili, nato jo bodo odpeljali v laboratorij v Johnsonovem centru vesoljske agencije v Houstonu.

Matična sonda bo medtem, ko bo kapsula pristajala, prižgala motorje in odpotovala proti asteroidu Apophis. Tudi Apophis je Zemlji potencialno nevaren asteroid.