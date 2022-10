Nobelova nagrada za razvoj klik kemije in bioortogonalne kemije

V Stockholmu so razglasili letošnje prejemnike Nobelove nagrade za kemijo. To so Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal in K. Barry Sharpless »za razvoj klik kemije in bioortogonalne kemije«.

Lanskoletna prejemnika Nobelove nagrade za kemijo sta bila Nemec Benjamin List in britansko-ameriški znanstvenik David MacMillan, nagrado pa sta prejela zaradi razvoja orodja za gradnjo molekul, imenovanega asimetrična organokataliza. To je novo orodje za pospeševanje kemičnih reakcij, pomebno pri razvoju zdravil in tudi pri tem, da je kemija okolju bolj prijazna.

Medicina in fizika

V ponedeljek so najprej razlgasili dobitnika nagrade za fiziologijo in medicino. Podelili so jo švedskemu genetiku Svanteju Pääbu. »Metode, ki jih je razvil skupaj s svojimi sodelavci, so znanstvenikom omogočile, da razvoj človeka in sorodstvene odnose med našo vrsto in drugimi nam najbolj sorodnimi (pod)vrstami (neandertalci in denisovci) raziskujejo ne več le na včasih dvoumni osnovi fosilnih ostankov, pač pa na nedvoumni osnovi dednega zapisa, ki ga vsakdo izmed nas nosi v vsaki naši celici. Vpogled v zaporedje informacij v našem dednem zapisu (zaenkrat zlasti v mtDNK in Y kromosomu) in primerjava našega zaporedja z zaporedjem sorodnih (pod)vrst je pravzaprav zelo eleganten časovni stroj, torej izjemno okno v preteklost vsakega posameznika in naše vrste kot celote,« je poudarila prof. dr. Petra Golja s katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Včeraj pa so razglasili Nobelovo nagrado za fiziko, ki so si jo razdelili raziskovalci kvantne mehanike Alain Aspect, John F. Clauser in Anton Zeilinger za »raziskave prepletenih fotonov, kršitev Bellovih neenakosti in pionirskih raziskav na področju kvantno-informacijske znanosti«.

»Kvantna prepletenost zdaj iz neke akademske posebnosti prehaja v uporabo. Na nivoju enačb gre za opis dveh teles z eno enačbo, karkoli se zgodi z enim, občuti tudi drugo telo, četudi sta na večji razdalji. Prav to je bilo za številne nesprejemljivo, ker si je to tako težko predstavljati, a ta nenavadnost odpre veliko možnosti uporabe. To je osnova delovanja kvantnih računalnikov. V zadnjih parih letih jih razvijajo vsi največji igralci od Googla do Microsofta,« je ob tem poudaril prof. dr. Anton Ramšak z ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko.