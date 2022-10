Danes je na vrsti fizika

V Stockholmu bodo danes razglasili letošnjega prejemnika ali prejemnike Nobelove nagrade za fiziko.

Lani so jo podelili japonsko-ameriškemu znanstveniku Syukuri Manabeju, Nemcu Klausu Hasselmannu in Italijanu Giorgiu Parisiju za njihov prispevek k vzpostavljanju podnebnih modelov in razumevanju kompleksnih fizikalnih sistemov.

Trije nagrajenci so si razdelili nagrado za svoje študije o kaotičnih in navidez naključnih fenomenih.

Včeraj so podelili nagrado za fiziologijo in medicino, ki si jo je s svojim raziskovanjem homininov prislužil švedski genetik Svante Pääbo.

Današnji razglasitvi nagrade za fiziko bo v sredo sledila razglasitev dobitnikov nagrade za kemijo, za literaturo v četrtek in v petek še za mir. Dobitniki nagrade za ekonomijo, ki je edina, ki je v svoji oporoki ni zapisal Alfred Nobel osebno, bodo razglašeni v ponedeljek, 10. oktobra.

Vsaka nagrada prinaša ček v višini 10 milijonov švedskih kron (900.000 evrov). Če je dobitnikov več, se ta znesek med njimi razdeli.