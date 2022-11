Kdaj moramo začeti skrbeti za srce?

Vse več bolnikov z boleznimi srca in ožilja je mlajših. Opaziti je namreč trend povečevanja števila bolnikov s povišanim krvnim tlakom v starostni dobi med 18 in 35 let. Raziskava je še razkrila, da se skoraj polovica Evropejcev težave ne zaveda.

Pri kateri starosti bi morali začeti skrbeti za zdravje srca? Čim prej poskrbimo, da srce deluje z ustrezno hitrostjo, ustreznim srčnim utripom oziroma pulzom in preverjamo arterijski tlak, tem prej lahko posredujemo in preprečimo neželene spremembe v srčno-žilnem sistemu.

Po rezultatih zdravstvene raziskave Huawei1 le polovica vprašanih meni, da moramo za srce začeti skrbeti že zgodaj. Med 20. in 30. letom starosti, ko smo zelo aktivni, se učimo in vstopamo na trg dela ter pogosto nimamo časa, da bi se ukvarjali s svojim zdravjem. Skoraj 37 odstotkov je nasprotno prepričanih, da je treba za srce začeti skrbeti šele po 40. letu. Skrbeti bi nas moralo, da se predvsem moški del populacije ne zaveda dovolj potreb srca. Približno polovica jih meni, da je treba zanj začeti skrbeti po 40. letu starosti ali še celo pozneje.

Kardiolog Krzysztof J. Filipiak svetuje, da za srce začnemo skrbeti čim prej. Kadar koli je le mogoče, spremljajte njegove glavne funkcije: srčni utrip, arterijski tlak in elektrokardiogram (EKG). Srčni utrip je odvisen od telesne aktivnosti in časa dneva, vendar v stanju mirovanja ne sme pri zdravi osebi preseči 90 utripov na minuto in pri bolniku s povišanim krvnim tlakom 80 utripov na minuto. Tudi če tega ne veste, vas bodo sodobne nosljive naprave s funkcijo spremljanja srčnega utripa in snemanja elektrokardiograma opozorile, če bodo zaznale kakršno koli nepravilnost. Nihče ne zahteva, da bi morali razumeti krivuljo EKG, zato pametne ure po zaključku snemanja prikažejo znak »sinusni ritem«. Dobro je pogosto zagnati snemanje EKG, saj je presejalni test za atrijsko fibrilacijo, pogosto nediagnosticirano zdravstveno težavo, ki je ne občutimo, vendar je zelo nevarna. Vzemite »srce v svoje roke« s pomočjo pametne ure Huawei Watch GT 3 Pro in naredite nekaj dobrega za svoje zdravje in dobro počutje ne glede na starost.

Prva pametna ura Huawei s certifikatom CE za območje Evrope za snemanje EKG se ponaša z zelo zmogljivim senzorskim modulom, sposobnim enakomernih meritev, analize v realnem času, opozorili za sinusni ritem in atrijsko fibrilacijo, na zapestju nam ponuja informacije o večjih tveganjih, povezanih z zdravjem srca. Rezultati analize EKG so na zaslonu ure prikazani pravočasno in intuitivno, da so jasno vidni in razumljivi.

Huawei Watch GT 3 Pro navdušuje z dizajnom in estetiko, ki spominja na tradicionalne izdelke urarske industrije, dvotedensko življenjsko dobo baterije in izrednimi zmogljivostmi strojne in programske opreme. Ponuja vsestranske funkcije upravljanja zdravja in programe beleženja gibanja za prilagojeno na znanstvenih dognanjih temelječe načrtovanje športnih dejavnosti. Tudi s tem nas spodbuja in motivira, da bolje skrbimo za zdravje in dobro počutje.

Vedno bolj priljubljene nosljive naprave so prevzele vlogo modnega dodatka v smislu izražanja osebnosti in sloga. Pametna ure Huawei Watch GT 3 Pro pa ni le na videz prijetna, temveč s celovitim naborom tipal, med drugim za snemanje elektrokardiograma, spremljanje srčnega utripa in merjenje nasičenosti kisika v krvi, spodbuja k boljši skrbi za zdravje srca!

Pametne ure serije Huawei Watch GT 3 je mogoče preprosto povezati z vsakim pametnim telefonom, ne glede na to, ali je na njem mobilni sistem Android ali iOS, seveda prav tako tudi s pametnimi telefoni Huawei, kot so pred kratkim prestavljeni Huawei Mate 50 Pro, Huawei nova 10 Pro in Huawei nova 10, na katerih je aplikacija Zdravje že nameščena.

1 Raziskavo Huawei Health Survay je izvedlo podjetje Pollster Research Institute po metodologiji CAWI na reprezentativnem vzorcu oseb, starih od 18 do 65 let. Podani vzorec vključuje 550 oseb, izbranih naključno ob upoštevanju kraja bivanja, starosti in spola.

