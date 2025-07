Mehika z gostiteljico ZDA še osmič v finalu

Nogometaši Mehike se bodo v finalu zlatega pokala, prvenstva Severne in Srednje Amerike ter Karibov, pomerili z gostiteljico ZDA. Branilci naslova so v polfinalu premagali Honduras z 1:0, Američani pa so bili boljši od Gvatemale z 2:1.

Reprezentanci Mehike in Hondurasa sta se pomerili na Stadion Levi's v Santi Clari v Kaliforniji. Mehičani so si finalni nastop zagotovili z zadetkom Raula Jimeneza v 50. minuti. Nekaj minut pozneje je Edson Alvarez prednost povišal na dva zadetka, a je bil Mehičan po ogledu posnetka v prepovedanem položaju. Reprezentanci Hondurasa ni uspel preboj v finale, v katerem ni zaigrala vse od uvodnega prvenstva leta 1991, ko je izgubila proti ZDA.

Pri Američanih je bil junak večera Diego Luna. Nogometaš Real Salt Laka je bil strelec obeh golov, v četrti in 15. minuti. Olger Escobar je dosegel edini gol za Gvatemalo v 80. minuti.

Finale bo v ponedeljek zgodaj zjutraj po slovenskem času v Houstonu. Zlati pokal združenja Concacaf poteka vse od leta 1991, v zadnjih 17 izdajah pa je Mehika zmagala devetkrat, ZDA sedemkrat in Kanada enkrat. Reprezentanci Mehike in ZDA se bosta v finalu srečali osmič, s petimi zmagami je uspešnejša Mehika, ki je Američanom zadala vse poraze v finalih tekmovanja.