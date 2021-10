Kdo bo dobitnik Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino?

V Stockholmu bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za področje fiziologije in medicine.Prenos razglasitve:Seznam kandidatov za nagrade je skrbno varovana skrivnost, a po mnenju strokovnjakov za Nobelove nagrade so med glavnimi favoriti za nagrado na področju medicine znanstveniki, ki so izumili tehnologijo informacijske ribonukleinske kisline mRNK, ki je tudi osnova za cepivi proti covidu-19 podjetij Pfizer/Biontech in Moderna. Lahko pa bi prejeli tudi nagrado za kemijo. Med možnimi kandidati za Nobelovo nagrado za medicino so še raziskave s področja delovanja imunskega sistema, raka dojk in odpornosti na antibiotike.Lani so Nobelovo nagrado za medicino prejeli Američanainter Britanecza odkritje virusa hepatitisa C. Za kemijo sta si lani nagrado razdelili znanstveniciinza razvoj metode genskega editiranja CRISPR-Cas9.Nobelove nagrade podeljujejo že 120 let. Od 1901. leta so podelili 111 Nobelovih nagrad za medicino, skupno si jih je razdelilo 222 posameznikov, od tega 12 žensk.je določil, da nagrado podelijo znanstvenikom, ki so ključno pripomogli, da je življenje ljudi boljše in lažje.V torek bo na vrsti razglasitev dobitnika nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za književnost, v petek pa bo znan dobitnik nagrade za mir. Kot zadnjega bodo prihodnji ponedeljek razglasili nagrajenca za ekonomijo.