Kdo dobi nagrado za kemijo?

Kot nagrajenca za kemijo se omenjata znanstvenika Drew Weissman in Katalin Kariko, ki sta razvila tehnologijo mRNA. FOTO: Arhiv Penn Medicine

je leta 1911 kot prva prejela Nobelovo nagrado za kemijo. Kdo jo bo prejel letos?Med favoriti sta, madžarsko-ameriška biokemičarka, in njen sodelavec ameriški imunolog, ki sta razvila tehnologijo informacijske RNK (mRNK), ki je zdaj ključna pri boju proti covidu-19, saj se kaže, da so ravno cepiva mRNA najbolj varna in učinkovita. Katalin Kariko je od leta 2013 del znanstvene ekipe pri Biontechu, ki je cepivo proti koronavirusu sars-cov-2 razvil skupaj s Pfeizerjem.Tehnologija temelji na naravnem procesu našega telesa: molekule mRNK so naravna navodila za izdelavo proteinov v naših celicah, ki se prepišejo iz naše DNK. Omenjena znanstvenika sta iznašla način, kako človeški imunski sistem preslepiti, da tuje mRNK, ko vstopi v telo, ne napade in uniči.»Molekule informacijske RNK (mRNK) v mašineriji naših celic služijo kot navodila za nastanek različnih beljakovin, tudi virusnih, če to želimo. Življenjska doba mRNK v celični citoplazmi je kratka, saj se hitro razgradi in nikoli ne vstopi v celično jedro, zato je nastanek kakršnihkoli genetskih sprememb v celici izključen. Nekatera farmacevtska podjetja (Moderna, Biontech, Curevac, GSK) so pred epidemijo razvijala potencialna zdravljenja, zlasti tumorjev, pri katerih bi celice začasno preprogramirali z dostavljanjem izbranih mRNK, zapakiranih v lipidne nanovezikle velikosti okoli 100 nm. S pojavom pandemije so ta podjetja uporabila preizkušeno tehnologijo vstavljanja mRNK v lipidne nanovezikle, s tem da so uporabila sintetizirano virusno mRNK za protein bodice S. S tem pride po cepljenju virusna genska informacija za protein bodice S v naše lastne celice in te začnejo izdelovati delčke virusa, ki jih opazi imunski sistem in začne izdelovati imunski odziv proti virusu. Tako je nastala cepilna platforma, s katero je mogoče poceni in v tako rekoč neomejenih količinah izdelovati cepivo,« je delovanje cepiva mRNK opisal dr., predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.