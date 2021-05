Kitajski rover bo poskušal pristati na Marsu

Kitajska vesoljska agencija je sporočila, da bo rover, poimenovan po kitajskem mitološkem bogu ognja Zhurongu, v teh dneh pristal na Marsu. Pristajal bo na območju ravnice Utopia Planitia, in sicer bodo to poskušali storiti med 15. in 19. majem. Prvi poskus bo danes ponoči, in sicer ob 1.11 po srednjeevropskem času (23.11 GMT).Če bo kitajskemu plovilu uspel izjemno zahteven manever, bo azijska vesoljska velesila postala prva država, ki ji bo pristanek na Marsu uspel v prvem poskusu, skupno pa tretja. Najuspešnejši so pri pristajanju Američani, nežno so na površju pristale tudi sovjetske sonde, Evropa še čaka na uspešen pristanek. Do zdaj je površje sosednjega planeta uspešno preučevalo pet vozečih robotov – Nasini Sojourner, Spirit in Opportunity, Curiosity in Perseverance. Zadnja dva delujeta še danes.Kitajska je sondo Tianwen-1 proti rdečemu planetu poslala lani poleti. Gre za prvo samostojno odpravo, pred tem so v orbito poskušali dostaviti sondo skupaj z Rusijo, a se je ponesrečila izstrelitev rakete. Tianwen-1 se je v orbito uspešno utiril februarja, orbiter ima na krovu še pristajalnik, v njem pa je rover, in skupaj bosta danes poletela v tanko atmosfero in upala na nežen pristanek. Rover je visok 1,8 metra in ima 240 kilogramov, kar pomeni, da je večji od dvojčkov Spirit in Opportunity, a precej manjši od najnovejšega Nasinega robota Perseverance, ki je na površju uspešno pristal 18. februarja letos. Kitajski rover se bo napajal s pomočjo solarnih panelov (ameriški rover ima jedrski pogon), deloval pa naj bi okoli 90 marsovskih dni (dobrih 92 zemeljskih dni). Lahko bo sicer živel še veliko dlje – denimo Spirit in Opportunity sta bila solarni vozili in sta Mars raziskovala kar nekaj let.Preučeval bo geologijo, mineralno sestavo tal, spremljal bo magnetno polje in podnebje. Opremljen je s kamerami, radarjem, senzorjem za magnetno polje, vremensko postajo in instrumentom za kemično analizo kamnin. Orbiter Tianwen-1, ki prav tako preučuje Mars z magnetometrom, spektrometrom, radarjem in kamerami, bo deloval še kot relejni satelit.Kitajska odprava Tianwen-1 je prva, ki je proti planetu poslala tri plovila v enem. Ker je pristajanje neverjetno zahteven podvig, je kitajska vesoljska agencija zelo previdna pri napovedovanju, zato niso razkrili ali komentirali tako rekoč ničesar. Da je pristanek uspešen, se mora tisoč stvari zgoditi prav, le ena gre narobe, pa gre vse po zlu, pogosto komentirajo Nasini inženirji, ki so izkusili pristajanje. Kaj se bo torej dodajalo nocoj? Orbiter bo pri veliki hitrosti izpustil pristajalnik, v katerem je tudi rover. Kapsula je opremljena s toplotnim ščitom, ki ščiti rover pred visokimi temperaturami, ki nastanejo ob trenju kapsule med potjo skozi atmosfero, ki je sicer precej tanjša, kot je Zemljina. Na točno določeni višini se bo odrlo padalo, da bo še bolj upočasnilo kapsulo, nato se bodo prižgali še dodatni zaviralni motorji, na koncu bodo pristanek poskušale ublažiti še posebne zračne blazine.​Rover bo raziskoval Utopio Planitio, ogromno območje, ki je nastalo pred milijardami let, ko je v Mars treščilo drugo nebesno telo. Na območju je vulkanski material.