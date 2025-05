Kje si lahko sestavim računalnik? Sestavi računalnik kar sam

Zakaj ljudje sestavljajo svoj računalnik?

Za nekatere je to preprosto hobi. No, pri računalniški trgovini Komponentko boste hitro razumeli, zakaj je to več kot le nakup in kako sestava računalnika postane hobi – je osebna izkušnja, hobi, optimizacija stroškov in zmogljivosti. Nekateri popoldneve preživijo ob filmih in serijah, drugi pa z veseljem primejo izvijač in se lotijo gradnje računalnika. Mnogi ga tudi nadgrajujejo, čistijo, menjajo termalno pasto ali odstranjujejo prah (in mačje dlake – saj veste, mačke in računalniki grejo očitno z roko v roki).

Znotraj računalniškega ohišja je mogoče veliko postoriti. Že samo razporejanje kablov je lahko projekt za nekaj ur. In potem je tu še glavni razlog – popolna prilagoditev. Ko sestavljate računalnik, izberete točno tiste komponente, ki jih potrebujete – brez kompromisov.

Sestavi svoj računalnik pri Komponentko

Gaming računalnik? Glavni fokus bo zagotovo na grafični kartici in procesorju.

Delovna postaja za CAD, Blender ali druge zahtevne programe? Poudarek bo na zmogljivem procesorju, ustrezni količini RAM-a in učinkovitem hlajenju.

Multimedija in vsakodnevna raba? Tam lahko znižate stroške pri grafični kartici in investirate v boljši SSD.

In najpomembnejše – sestava lastnega računalnika je lahko tudi cenejša kot nakup že sestavljenega sistema.

Če iščete kakovostne komponente ali želite že sestavljen računalnik, potem ste verjetno že obiskali Komponentko.si. Zdaj pa vam ponujajo še napreden PC konfigurator, s katerim lahko računalnik sestavite kar sami. Če pa ne želite izgubljati časa z iskanjem komponent v konfiguratorju, pa enostavno pišite na info@komponentko.si in hitro vam bodo odgovorili in svetovali, kakšen sestav je najbolj primeren za vas.

Sestavi si računalnik za igranje na 1080p ful hd. FOTO: Komponentko

Kako poteka postopek »sestavi si računalnik«?

Najprej izberete, ali prisegate na Intel (modri tabor) ali AMD (rdeči tabor). Izberete si, ali imate raje grafično kartico NVIDIA ali AMD. Izberete si želeno barvo ohišja. Ko izberete vse te splošne stvari, to v e-sporočilu napišite na info@komponentko.si in strokovnjaki iz Komponentko bodo preverili, kateri računalnik je na podlagi vaših splošnih želja in preferenc najbolj smiselno sestaviti.

Primer: Sestavi si gaming računalnik za 1080p igranje – najboljše razmerje med kakovostjo in ceno

Če ciljate na igranje iger pri ločljivosti 1080p, iščete najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno. Tukaj si boste sestavljali računalnik za proračun okoli 1000 EUR, kar pomeni, da morate skrbno izbrati komponente, še posebej grafično kartico, ki bo ključen dejavnik pri igralski izkušnji.

Sestavi si računalnik za igranje na 1440p oziroma 2K. FOTO: Komponentko

Če imate proračun približno 1000 EUR, potem ne ciljate na RTX 4070 Ti. Za Full HD igranje bodo odlične izbire RTX 3060, RTX 4060, morda tudi RX 7600 ali RX 5060.

Pri AMD-ju je za ta razred zelo solidna izbira Ryzen 5 5600X ali Ryzen 7500F ter 8500F ali pa iz novejše generacije Ryzen 5 9600X. Če se odločite za starejšo platformo AM4, boste sicer malce prihranili, vendar si s tem omejite možnosti nadgradenj.

Intelov konkurent za ta zmogljivostni razred je i5-12400 oziroma novinca i5-13400 ali i5-14400 in Core ultra i5 225.

RAM: 16 GB minimum, 32 GB za prihodnost. SSD: 1 TB ali več, ker so igre vedno večje.

Igre 1080p so še vedno standard in te konfiguracije omogočajo tekoče igranje najnovejših naslovov pri visokih nastavitvah. Platforma AM5 in DDR5 zagotavlja prihodnjo nadgradljivost, AM4 (Ryzen do generacije 5000) pa je idealna izbira za tiste, ki želijo prihraniti zdaj in nadgrajevati pozneje. Intel ponuja uravnoteženo rešitev s široko izbiro plošč in RAM-a.

Primer: Sestavi si gaming računalnik za 1440p – zmogljivost in prihodnja odpornost

Če ciljate na igranje pri ločljivosti 1440p (QHD), že posegate v višji razred gaming izkušnje, kjer so zahteve do komponent občutno večje kot pri 1080p. Za nemoteno igranje najnovejših naslovov AAA z visokimi nastavitvami je pametno investirati predvsem v zmogljivo grafično kartico in procesor, ki ju bo podprla ustrezna platforma. To so načeloma računalniki do 2500 evrov.

Procesor: Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 7800X3D ali Intel i5-14500 ali Ryzen 7 9800X3D

Grafična kartica: RTX 4070, morda tudi RTX 4060 Ti 16 GB ali RX 5070Ti

RAM in SSD ostaneta enaka

Sestava računalnika za igranje iger na 4k resoluciji. FOTO: Komponentko

S takšno konfiguracijo boste igrali igre, kot so Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, God of War, pri visokih nastavitvah in gladko.

Primer: Sestavi si gaming računalnik za 4K – za vse manijake, ki želite največ

Če ne delate kompromisov in želite najboljše:

Procesor: Ryzen 9 7950X3D ali Intel i9-14900K ali Ryzen 9 9950X3D oziroma 9800X3D ali Intel Core Ultra i9 285K

Grafična kartica: RTX 4090 ali RTX 5090 ali RTX 5080 ali RX 9070 XT

RAM: 32–64 GB

SSD: 2 TB NVMe ali več

Monitor: najmanj 144 Hz osveževanja, vsaj IPS ali OLED

Komponentko vam omogoča, da se razvajate – za 4K igranje pač potrebujete najboljše, kar trg ponuja.

Kaj sledi?

Komponente ste na grobo izbrali. S strokovnjaki pri Komponentku ste se po e-pošti info@komponentko.si uskladili za sestavo računalnika znotraj zakonskih okvirov – izbrali ste procesor in grafično kartico, poskrbeli za dober SSD in dovolj RAM-a. Ko oddate potrditev po e-pošti, strokovnjaki pri Komponentko vse še enkrat preverijo, da ne pride do kakšne napake pri kompatibilnosti.

V nekaj dneh bo vaš računalnik pripravljen za akcijo – ne glede na to, ali gre za gaming, delo ali ustvarjanje.

Sestavite si sanjski računalnik s pomočjo strokovnjakov pri računalniški trgovini Komponentko: komponentko.si/sestavi-racunalnik-pc

Naj bo to vaš prvi PC ali pa najnovejša nadgradnja – Komponentko je tukaj, da vam pomaga pri vsakem koraku za sestavo vašega prvega računalnika.

Z znanjem, zalogo, svetovanjem in hitro podporo.

Zgradite računalnik, ki odraža vas.

