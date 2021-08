Ko nas ohromi močan, utripajoč in enostranski glavobol

V nadaljevanju preberite:

Migrena je bolezen, s katero se je treba naučiti živeti. Z napredkom znanosti so vse bolj prepoznani mehanizmi njenega nastanka, onesposabljajoča narava migrene pa je z razmahom novih pristopov k zdravljenju tudi vse bolj pod nadzorom, kar izboljšuje kakovost življenja oseb z migreno.



V nasprotju s tenzijskim glavobolom, pri katerem bolniki praviloma občutijo blago do zmerno tiščočo bolečino, je migrena močan, utripajoč in, predvsem sprva, enostranski glavobol, ki ga spremljajo slabost ali bruhanje ter preobčutljivost na hrup (fonofobija) in svetlobo (fotofobija). Poslabša ga fizična aktivnost, skupno pa lahko traja od štiri in vse do 72 ur.



Teorija o izvoru in nastanku migrene se je v zadnjih desetletjih bistveno spremenila. Danes veljavno prepričanje je, da gre pri migreni za spremenjeno aktivacijo bolečinskih poti v možganih pri genetsko dovzetnih posameznikih. Vse bolj raziskana je tudi vloga možganskih struktur, vpletenih v bolečinsko zaznavo, kot je na primer hipotalamus.