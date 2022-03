Kot v filmu Avatar

Nekdanji marinec Jake Sully s poškodovano hrbtenico dobi priložnost, da se mentalno preseli v telo humanoidnega bitja Na'vi. Tako lahko znova hodi, čuti, pleza in na fiktivni luni Pandora skuša pridobiti zaupanje domorodnega ljudstva. Nekaj podobnega, a (za zdaj) precej manj futurističnega, so preizkusili na italijanskem tehnološkem inštitutu (IIT).

Robotek iCub3 je bil v Benetkah, njegov človeški operater v Genovi. Človek je z uporabo naglavne in telesne tehnologije videl, slišal in tipal, kar je videl, slišal in tipal robot, robot pa je govoril in se obračal, kot je to počel človek. Na italijanskem inštitutu so prvič preizkusili povezavo med operaterjem in njegovim avatarjem v fizični obliki humanoidnega robota. Tehnologija, ki deluje z običajno internetno povezavo, bi bila, kot pravijo na inštitutu, uporabna tako pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, kjer bi bile okoliščine prenevarne za človeka, kot v zdravstvu in tudi v futuristični obliki interneta, metaverzumu.

»Nedavna pandemija nas je naučila, kako nujni bodo napredni sistemi za komuniciranje. Po drugi strani bi lahko invalidi ob pomoči robotskega telesa dosegali nove mejnike, saj bi to tehnologijo med drugim lahko uporabili za razvoj protetike,« je pojasnil Daniele Pucci, vodja oddelka za umetno inteligenco. Na inštitutu razvijajo tako humanoidne robotke iCub kot nosljivo tehnologijo iFeel, od očal do rokavic z možnostjo otipa, ki je hkrati kompatibilna s tehnologijo drugih proizvajalcev. Robotek iCub3 je nadgradnja prejšnjih različic, visok je 125 centimetrov in tehta 52 kilogramov, zaradi močnejših motorjev v nogah je stabilnejši in okretnejši od predhodnikov, tako je njegovo gibanje videti bolj naravno. Pomembna novost je še, da ni več priključen na žice in da je opremljen z zmogljivejšo baterijo, nameščeno v trupu in ne več v nekakšnem nahrbtniku. Inženirji so mu dodali še več tipal, med drugimi globinsko kamero.

Človeški operater pa ima na voljo napredno naglavno tehnologijo, ki avatarju sporoča tudi mimiko obraza, prek rokavice in obleke pa lahko človek občuti vse, česar se dotakne robotek. Mali iCub3 se je tako v Benetkah smehljal, pogovarjal in rokoval ter se objemal. Objeme pa je čutil tudi človek v Genovi.