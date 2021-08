Krasni novi virtualni svet

V nadaljevanju preberite:

Konec julija je Mark Zuckerberg bučno oznanil, da v Facebooku snujejo metaverse, digitalno okolje za delo in sprostitev, ki bo zamenjalo ne samo njihovo razvpito družbeno omrežje, temveč kar celoten današnji internet. Vendar resnici na ljubo ni povedal nič posebej oprijemljivega. V precej puhli ponazoritvi je bizarno izstopala predstava, da bomo v metaversu lahko hipoma prehajali med različnimi službenimi sestanki, kar so brez dvoma sanje slehernega med nami. Toda ne glede na to, ali je Facebookov metaverse nekaj stvarnega ali zgolj Zuckerbergova dimna bombica, si koncept zasluži pozornost iz preprostega razloga, da omenjeni velikan ni edini, ki se z njim v zadnjem času javno poigrava.



Kaj je metaverse in ali ga tehnologija sploh omogoča?