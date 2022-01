Kratek predah za Webbovo ekipo

Potem ko so na božični dan izstrelili najnaprednejši vesoljski teleskop, je bilo jasno, da bodo za marsikoga pri vesoljskih agencijah prazniki delovni. Na poti v drugo Lagrangeevo točko ali L2, oddaljeno 1,5 milijona kilometrov, se morajo posamezni deli za izstrelitev zloženega teleskopa odpreti, kar pa ni avtomatsko, ampak vseskozi nadzorovano, saj si napak pri skoraj deset milijardah evrov vrednem teleskopu ne želijo.

Med najbolj kritičnimi koraki je bilo odpiranje sončnega ščita. Gre za pet plasti tanke membrane, ki bodo 6,5 metra široko glavno zrcalo in druge instrumente ščitile pred sončno svetlobo in omogočale ustrezno delovno temperaturo globoko pod ničlo. Kot so zapisali na spletni strani Nase, je postopek potekal previdno, a brez večjih posebnosti. Se pa je zavleklo v novoletni dan, zato so ekipi omogočili, da se nekoliko spočijejo in nedelovno začno leto 2022, danes pa bodo začeli z napenjanjem membran, kar bo trajalo predvidoma dva dni.

Animacija postopka odpiranja teleskopa:

Za uspešno sklenjen korak se je moralo pri zloženem ščitu odpreti 107 zaponk, s katerimi so speli membrane. Raztegniti se je moral tudi okvir, da so se membrane napele v končno okoli 14 metrov širok in 20 metrov dolg pravokotnik. Preden se je začelo razvijanje, so natančno analizirali vse podatke, ki jih dobivajo s teleskopa. Sprva namreč od stikal, ki naj bi potrdili, da se je zvila zaščitna membrana, niso dobili ustreznih podatkov, tako so morali počakati še na sekundarne in terciarne podatke. »To je denimo primer, zaradi katerih se bo časovnica odpiranja teleskopa spremenila. Za takšno situacijo smo vadili: najprej se moramo ustaviti, oceniti situacijo in nato nadaljevati po načrtu. Pred nami je še dolga pot do popolnoma odprtega teleskopa,« je pojasnil Keith Parrish iz Nasinega centra Goddard.

Takole sestavljen je bil za namestitev v raketo in izstrelitev. FOTO: Chris Gunn/Nasa/Reuters

Med napetimi membranami bo prostor, da se bo toplota pravilno odvajala. Najprej bodo napeli spodnjo membrano, ki bo najbolj vroča, potem bodo nadaljevali do pete, po površini najmanjše plasti, ki je najbližje ogledalu. Napenjanje membran vključuje pošiljanje navodil več motorjem, ki bodo potegnili okoli 90 žic.

Trenutno je Webb od nas oddaljen okoli 800.000 kilometrov, kar pomeni, da je opravil že več kot pol poti do končnega cilja. Njegovo pot v številkah lahko spremljate tukaj.

V orbito okoli L2 se bo predvidoma utiril proti koncu januarja, nato bo sledilo daljše obdobje testiranj, ali vse deluje tako, kot bi moralo, prve posnetke in podatke se pričakuje maja ali junija.