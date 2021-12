Izstrelitev desetletja

Vse težave in ovire so odpravljene, tudi vreme je v Francoski Gvajani dovolj lepo, da je vse pripravljeno na največjo izstrelitev v zadnjih letih. Z raketo Ariane 5 evropskega vesoljskega podjetja Arianespace bodo izstrelili največji in najnaprednejši teleskop Jamesa Webba, ki so ga sestavljali dvajset let in vanj vložili skoraj deset milijard evrov. Od Webba se pričakuje, da bo spremenil pogled na vesolje, saj ga tako podrobno še niso pogledali. Zagotovo bo odgovoril na nekatera velika vprašanja v astronomiji, še bolj gotovo pa je, da bo odprl nova.

Izstrelitev bo ob 13.20 po srednjeevropskem času. Nekoliko skrbi sicer povzročajo vetrovi, njihovo hitrost bodo izmerili tudi z vremenskimi baloni, so zapisali na spletni strani Nase. Pri projektu sodelujejo še evropska in kanadska vesoljska agencija.

Teleskop je vsekakor inženirsko čudo. Teleskop je ogromen – je kot velika hiša. Glavno zrcalo, široko 6,5 metra, je sestavljeno v satovje osemnajstih manjših zrcal, ki bodo ob izstrelitvi zložena. Tudi sončni ščit bo zapakiran v manjši zvitek. Ko bo teleskop končno zajadral v temnino vesolja, se bodo zrcala razprla in ščit razvil: teleskop se bo razcvetel v končno obliko. Gre za zapleten postopek in kljub skrbnemu pregledu bodo inženirji trepetali do končne postaje, saj se lahko pri kateremkoli premikajočem delu kaj zatakne. In tega si seveda ne želi nihče.

Teleskop bo po izstrelitvi en mesec potoval do svoje končne orbite okoli točke L2, ki leži okoli 1,5 milijona kilometrov »za Zemljo«, če gledamo od Sonca. Webb bo vesolje opazoval v infrardeči svetlobi, zato mora biti zelo hladen, to je ključno za zaznavanje šibkih in zelo oddaljenih objektov. Njegova delovna temperatura bo na –223 stopinj Celzija (instrument MIRI bo ohlajen celo na –266 stopinj). Oddaljenost od toplih nebesnih teles, kot so Sonce in Zemlja ter Luna, ni dovolj, zato so teleskop opremili še z okoli 20 metrov dolgim sončnim ščitom, v senci katerega se bodo skrivali zrcalo in različne kamere. Na strani obrnjeni proti Zemlji bo temperatura okoli 85 stopinj Celzija.

Webb je opremljen s štirimi kamerami in spektroskopi, ki se med seboj dopolnjujejo. Kamera Nirris, pri programiranju katere je sodelovala tudi slovenska astrofizičarka Maruša Bradač, bo snemala spektre celotnega vidnega polja. Poleg te je Webb opremljen še z bližnje infrardečo kamero NIRCam, bližnje infrardečim spektrografom NIRSpec in srednjevalovno infrardečim instrumentom MIRI.

Teleskop v zaprti konfiguraciji za izstrelitev. FOTO: Nasa/Chris Gunn/Reuters

Teleskop je vreden skoraj deset milijard evrov. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Kot pojasnjujejo na spletni strani Nase, razvijanje teleskopa (večinoma) ni avtomatsko, ampak bo vseskozi potekalo pod nadzorom inženirjev, ki bodo odločili, kdaj naj se zgodi posamezen korak.

Predvidoma pa bo naslednji mesec teleskopa videti takole:

Prva ura po izstrelitvi:

po 9 minutah – odcepitev od glavne stopnje rakete

po 27 minutah – odcepitev od zgodnje stopnje rakete

po 33 minutah – odprtje solarnih panelov (avtomatsko)

Kje bo deloval? FOTO: Nasa

Različne Lagrangeeve točke. FOTO: Nasa

Prvi dan po izstrelitvi:

Po dobrih 12 urah: prvo popravljanje smeri (raketa bo teleskop potisnila naravnost proti L2)

Odprtje antene za komunikacijo med Webbom in nadzornim centrom (avtomatsko)

Drugi dan po izstrelitvi znova popravljanje smeri.

Tretji dan odprtje sprednjega in zadnjega dela sončnega ščita.

Četrti dan bo potekalo dvigovanje dela teleskopa z zrcali.

Peti dan bo potekalo odprtje krilca pri sončnem ščitu in odvijanje pokrivala, ki ščiti tanke membrane sončnega ščita.

Od šestega do osmega dneva po izstrelitvi bo potekalo razvijanje sončnega ščita.

Deseti dan po izstrelitvi se bo na končno pozicijo namestilo sekundarno zrcalo.

Enajsti dan se bo v končno pozicijo postavil sistem za hlajenje, ki bo teleskop hladil poleg ščita.

Dvanajsti dan se bodo odprla še stranska zrcalca glavnega zrcala.

Trinajsti dan po izstrelitvi bo teleskop predvidoma v končni delovni obliki.

Po 29 dneh potovanja se bo Webb utiril v krožnico okoli L2.

Dlje in bolj natančno

A z delom še ne bo začel. Najprej bo sledilo testno obdobje, šele po pol leta si lahko obetamo prve prave astronomske podatke in slike.

Webb bo lahko pogledal globoko v preteklost, ko so v vesolju po velikem poku zvezde in galaksije šele nastajale. Prve galaksije so se verjetno pojavile nekaj sto milijonov let po velikem poku. Galaksije pa so zgrajene iz zvezd – astronomi si že leta želijo najti prve zvezde, ki so med svojim življenjem in kasneje s smrtjo medzvezdni plin obogatile s težkimi kemičnimi elementi in tako vplivale na nadaljnji razvoj zvezd in galaksij skozi čas. Webbov teleskop prvih zvezd ne bo videl neposredno, lahko pa bi našel sledi, ki so jih pustile na lastnostih galaksij v zgodnjem vesolju. Opazoval bo tudi črne luknje in eksoplanete. Novih ne bo odkrival, ampak bo analiziral že najdene. Tako bo analiziral, če in kakšno atmosfero imajo in skušal dognati, ali so na kakšnem izmed planetov pogoji, da bi se tam lahko razvilo življenje. Dragoceni teleskop se bo pogosto ozrl tudi k planetom, lunam, asteroidom in kometom našega osončja.