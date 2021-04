Ljubljanska univerza bo dobila 45. rektorja

Na ljubljanski univerzi danes izbirajo novega rektorja za mandatno obdobje 2021–2025. Za položaj se prvič v zgodovini univerze potegujejo štirje kandidati, ob aktualnem rektorjušeinVolitve na vseh 26 članicah in rektoratu potekajo elektronsko. Po spremembah statuta iz leta 2017 imajo volilno pravico poleg vseh zaposlenih na univerzi tudi študenti. Zato na ljubljanski študentski organizaciji pozivajo vse študentke in študente, da oddajo svoj glas ter s tem sooblikujejo prihodnost svoje univerze. Rezultati bodo predvidoma znani že danes po 16. uri.Lukšič je doktor političnih znanosti in redni profesor politologije na fakulteti za družbene vede. Bil je predstojnik oddelka za politične vede, prodekan in dekan fakultete. V letih 2008 do 2012 je bil minister za šolstvo in šport. V pogovoru za Delo je med drugim poudaril, da se »univerza preveč prepušča toku, ki jo vodi od ključnih vprašanj človeštva k tehničnim vprašanjem, koliko člankov je kdo objavil in ali so ti članki objavljeni v pravih revijah. Namesto da bi povezovala znanstvene discipline, se je razcepila na ogromno oddelkov, kateder, centrov in nazadnje posameznikov, ki ne izmenjujejo več znanj. Ker ni interdisciplinarnosti in soočenj med njimi, tudi ni izzivov in motivacije za odkrivanje česa novega.«Majdič dela na veterinarski fakulteti in mariborski medicinski fakulteti, kjer se ukvarja z raziskavami v molekularni nevroendokrinologiji. Je tudi soustanovitelj visokotehnološkega podjetja Animacel, ki zdravi domače živali z matičnimi celicami. Za kandidaturo se je med drugim odločil tudi zato, ker meni, da je univerza premalo družbeno aktivna. »Bolj pogosto bi se morala oglasiti pri pomembnih vprašanjih, tudi sama organizirati javne razprave o temah, ki razdvajajo družbo, kakršne so na primer cepljenje, omrežja 5G, veliki infrastrukturni projekti. V sodobni družbi, ne samo v Sloveniji, znanost izgublja svojo vlogo, ljudje vanjo nimajo zaupanja in prav pri krepitvi zaupanja v znanost bi morale univerze odigrati večjo vlogo.«Papič je redni profesor na fakulteti za elektrotehniko in predstojnik Laboratorija za električna omrežja in naprave. Od 2011 do 2013 je bil prodekan za pedagoško delo, od 2013 do 2017 dekan fakultete, od leta 2017 je rektor univerze. Papič meni, da bi se morali univerzi pridružiti največji slovenski inštituti. »Naša univerza je nedvomno daleč največja znanstveno-raziskovalna institucija v državi. A vendar nam še marsikaj manjka. Najprej to, da bi imeli več zaposlenih, ki bi polovično delali pedagoško, v enaki meri pa bi se posvečali raziskovanju. Razlog, da tega ni dovolj, tiči tudi v tem, da je za raziskovanje treba pridobiti projekte, kar ni vedno enostavno. Idealno bi bilo, sam se ves čas zavzemam za to, da bi se univerzi pridružili še nekateri največji inštituti. To bi koristilo tako pedagoškemu kot raziskovalnemu delu. Za zdaj se nam je pridružil Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut in Institut Jožef Stefan pa še omahujeta, verjetno tudi zaradi slabših preteklih izkušenj. Upam, da bo dogovor sklenjen, in to v korist prav vseh.«Ramšak je redni profesor na fakulteti za matematiko in fiziko, habilitiran za področje fizike. Kot dekan je vodil fakulteto v mandatih 2013–15 in 2017–19 ter še v zadnjem obdobju 2019–21. Glede na to, da sta raziskovanje in poučevanje temeljni poslanstvi univerze, bi poskrbel za stimulativno delovno okolje, v katerem bi bilo delo pedagogov, raziskovalcev in umetnikov cenjeno in čim manj obremenjeno z administracijo.