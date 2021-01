Marsovske črte, ki begajo

Marsov orbiter Reconnaissance, ki pošilja fotografije sosednjega planeta že skoraj 15 let, je pred kratkim na Zemljo poslal nezemeljsko (!) lepo fotografijo puščavskih sipin v kraterju Kunowsky. A znanstveniki ne vedo natančno, zakaj so sipine prepredene s črnimi brazdami. Znano je, da veliko marsovskih sipin prekriva zamrznjen ogljikov dioksid oziroma suhi led, ki na fotografijah ustvarja vzorce temnih in svetlejših območij.



Ogljikov dioksid se ne tali, temveč sublimira oziroma preide naravnost v plinasto stanje. Toplogredni učinek ima tudi v trdnem stanju, kar pomeni, da v zamrznjenem zadržuje toploto v nižjih plasteh, ob sublimaciji pa se na površju oblikujejo gejzirji. Takšni izbruhi so na Marsu značilni za pomladno obdobje in na površju razkrijejo temnejšo kamnino, kar oblikuje zanimive vzorce. Tale posnetek pa je nastal v času marsovske jeseni, ko se površje ohlaja, in prav to bega znanstvenike. Po eni od teorij so temne lise razpoke v ledu, ki so nastale zaradi nihanja temperature med dnevom in nočjo.



Satelit s polnim imenom Mars Reconnaissance Orbiter se je v Marsovo orbito utiril konec leta 2006. Po prvotnih načrtih naj bi deloval do leta 2010, a so odpravo že nekajkrat podaljšali. Namenjen je opazovanju podnebja in spreminjanja letnih časov, iskanju znakov vode, mapiranju površja in pridobivanju podatkov o geoloških procesih, ki so oblikovali planet. Uporabili so ga tudi za izbiranje primernih krajev za pristanek odprav Phoenix, Curiosity, Insight in Perseverance.

