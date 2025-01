Med umetno inteligenco in dejansko uporabnostjo

V nadaljevanju preberite:

Robotek Mirumi je v marsičem značilen za naprave, ki jih človek najde na prizorišču Consumer Electronics Showa, ki se na začetku leta odvije v Nevadi. Delno uporaben, ne prav bistveno nujen, pa dovolj navihan, da pritegne pozornost, za katero se tepe s pametnimi ptičjimi hišicami in omreženimi glavami za prho na sosednjih stojnicah. Potem ko je umetna inteligenca, pod katero danes razumemo predvsem strojno učene generativne algoritme, lansko leto že surovo zaorala po sejmišču, so tudi tokrat razstavljavci tekmovali, kam vse jo lahko vtaknejo in posledično na izdelek nalepijo bleščečo nalepko »AI«. Spicerr je pametni avtomat za odmerjanje začimb, ki obljublja, da bo v ponev poslal ravno pravšnjo količino zeli glede na izbrani recept. Znana Philipsova linija omreženih svetil Hue dobiva pametnega asistenta, ki naj bi nam pomagal izbrati primeren odtenek svetlobe za praznovanje božiča ali noči čarovnic. Asus je na ohišja mini računalnikov Nuc poveznil zaslon z e-črnilom, na katerem se prikazujejo strojno generirane sličice. Če se praskate po glavi, zakaj neki bi te reči potrebovali, niste edini.