Meta po ugotovitvah Bruslja z modelom plačaj ali privoli krši pravila EU

Ameriški tehnološki velikan s svojim modelom »plačaj ali privoli« krši evropski akt o digitalnih trgih, ugotavlja evropska komisija. Meti, ki od uporabnikov zahteva, da bodisi privolijo v obdelavo osebnih podatkov za oglaševalske namene bodisi plačajo, da se jim oglasi ne prikazujejo, grozi večmilijardna globa.

Metin naročniški model brez oglasov na družbenih omrežjih facebook in instagram je zaradi pomislekov glede zasebnosti sprožil številne pritožbe uporabnikov.

Evropska komisija je Meto že obvestila o svojih predhodnih ugotovitvah. Te se lahko do konca postopka še spremenijo. Meta lahko odgovori na ugotovitve in se globi izogne, če model spremeni. Če pa bo mnenje komisije potrjeno, lahko Meto doleti finančna kazen v višini desetih odstotkov vseh prihodkov preteklega finančnega leta. Ti so lani znašali 135 milijard dolarjev (125 milijard evrov). Za večkratne kršitelje se lahko globa zviša na 20 odstotkov celotnih prihodkov.

V Meti vztrajajo, da je njihov model skladen z evropskimi pravili. »Veselimo se nadaljnjega konstruktivnega dialoga z evropsko komisijo, da se ta preiskava zaključi,« je dejal tiskovni predstavnik Mete.

Do objave prihaja teden dni po tem, ko je komisija kršitve akta o digitalnih trgih ugotovila tudi pri Applu, in sicer zaradi njegove spletne trgovine z aplikacijami.

Meto in Apple sta dve od podjetij, ki jih je komisija lani označila za t. i. vratarje. Gre za podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivajo na notranji trg in so dejavna v več državah EU. Poleg tega imajo močno posredniško vlogo med poslovnimi in končnimi uporabniki.