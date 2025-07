Prihaja Dončićevo maščevanje, Los Angeles bo navdušen

Medijski stroj v ligi NBA se nikoli ne ustavi, poganjajo pa ga Los Angeles Lakers, kjer nikoli ne zmanjka drame. Zanjo je poleti s kriptičnimi izjavami poskrbel LeBron James, ki je vseeno izkoristil možnost dodatnega leta za 53 milijonov dolarjev v Los Angelesu, a ni zadovoljen z odločitvami uprave. »Z Lukom se posvetujejo o prav vsaki odločitvi, nič se ne zgodi brez njegove odobritve,« poroča Jason McIntyre, dobro obveščeni sovoditelj oddaje The Herd s priljubljenim ameriškim komentatorjem Colinom Cowherdom.

McIntyre je še dodal, da Lakers povsem zaupajo Dončiću in se z njim posvetujejo tudi o okrepitvah, Luka je prižgal zeleno luč za prihod DeAndreja Aytona. Vse to kaže na to, da bo Dončić 2. avgusta podaljšal pogodbo z Jezerniki in postal osrednja figura naslednjega desetletja košarke ob Pacifiku.

Jason McIntyre, sovoditelj znanega Colina Cowherda, ne razume kritik na Dončićev račun. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Ob tem je McIntyre dodal še, da ne razume ameriške javnosti, ki je tako hitro odpisala Dončića: »Igralec ima eno slabšo sezono, pa kar pozabimo nanj? Všeč mi je Cooper Flagg, a ga nikoli ne bi izbral namesto Dončića. Nihče v zadnjih 40 letih ni imel tako dobrih prvih šest sezon v ligi kot Dončić, ne Michael Jordan, ne LeBron James, nihče. Bil je novinec leta, nato pa petkrat zapored v prvi peterki lige, torej med petimi najboljšimi na svetu!«

Komentator je prepričan, da prihaja maščevanje Ljubljančana: »Marsikatera kritika na njegov račun je bila neupravičena, to ga bo zelo podžgalo. Želim, da si zapomnite, prihaja njegovo maščevanje in Los Angeles bo navdušen nad svojim novim zvezdnikom.«