Moči in slabosti našega največjega kulturnega izuma

Jezik je zagotovo eno najpomembnejših in najbolj fascinantnih človeških orodij. O tem, da besede niso samo sredstvo, s katerimi kaj sporočamo, temveč z njimi tudi prepričujemo, manipuliramo in interpretiramo, pa govori najnovejša knjiga Language vs. Reality avstralskega znanstvenika Nicka J. Enfielda, profesorja jezikoslovja na sydneyjski univerzi in vodje tamkajšnjega centra za raziskovanje jezika.

Enfield je avtor cele vrste knjig s področij jezikoslovja, kognitivne znanosti, kulture in antropologije, dejaven pa je tudi kot novinar pri publikacijah, kot so The Guardian, The Wall Street Journal in avstralski Sydney Morning Herald. V knjigi Language vs. Reality se skozi navezave na številne jezikoslovne, psihološke in kognitivne študije in lastne raziskave o jezikih jugovzhodne Azije ukvarja z vprašanjem, za kaj je jezik sploh dober, ter prevprašuje kompleksen odnos med jezikom in stvarnostjo.