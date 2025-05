Model UI, ki vam pove, koliko ste v resnici stari

Kronološka in biološka starost večinoma nista povsem enaki. Obstajajo različne metode, kako oceniti biološko starost, raziskovalci pa so zdaj razvili faceage, orodje z umetno inteligenco, ki izračuna biološko starost človeka na podlagi fotografije njegovega obraza. Poleg tega so rezultate orodja povezali še z zdravstvenimi podatki o ljudeh z rakom in tako ugotavljali dobo preživetja.

Orodje, ki so ga razvili strokovnjaki ameriškega medicinskega inštituta Mass General Brigham, deluje na preprost in poceni način: analizira namreč fotografije obraza in iz značilnosti napove biološko starost, ki odraža dejansko stanje telesa zaradi genetike, načina življenja, okolja in zdravja. Model med drugim analizira teksturo kože, tonus mišic na obrazu in obliko oči, pri čemer zaznava znake staranja, nevidne s prostim očesom, vse te vzorce pa nato prevede v številko. Ocenjena biološka starost je lahko pomemben dejavnik pri odločitvah za terapijo, so navedli raziskovalci, vendar pa gre za subjektivno oceno zdravnika, orodje zdaj dodaja košček objektivnosti.

Model so, kot so objavili v študiji v reviji Lancet Digital Health, urili s podatki več kot 58.000 domnevno zdravih posameznikov, starih 60 let ali več. Klinično uporabnost so nato ovrednotili na podlagi podatkov več kot 6000 rakavih bolnikov iz Nizozemske in ZDA. Rezultate modela so preverili z referenčnimi podatki več kot 500 zdravih posameznikov, poleg tega so napovedi modela preverili z drugimi statističnimi metodami, ki jih sicer uporabljajo za analizo preživetja rakavih bolnikov. Kot so zapisali v študiji, so ocenili tudi učinkovitost modela pri bolnikih z metastatskim rakom, ki so prejemali paliativno oskrbo. Da bi ocenili učinkovitost modela pri ocenjevanju celičnega staranja, so opravili tudi gensko analizo.

Študija je pokazala, da orodje faceage bolje oceni, kako se staramo, kot pa štetje let po našem rojstvu, hkrati pa bolje kot zdravniki napove dobo preživetja pri bolnikih z rakom. V študiji so bili bolniki z rakom v povprečju videti skoraj pet let starejši od svoje kronološke starosti. Ta starostna razlika na obrazu je bila povezana tudi s slabšimi napovedmi preživetja. Orodje so uporabili na skupinah bolnikov, ki so jih zdravili, predvsem z radioterapijo, bolnikov z rakom v predelu prsnega koša in bolnikov z rakom v napredovalem stadiju. »Umetno inteligenco lahko uporabimo za oceno človekove biološke starosti na podlagi slik obraza in naša študija kaže, da so informacije lahko klinično pomembne,« je povedal soavtor študije Hugo Aerts. »Naše delo dokazuje, da lahko preprost sebek vsebuje pomembne informacije, ki bi lahko pomagale pri kliničnem odločanju in načrtih oskrbe za paciente,« je dodal. Na primer: vitalen 75-letnik je biološko star 60 let, na drugi strani pa je slaboten 60-letnik biološko star 70 let. Agresivno zdravljenje bi bilo morda bolj primerno za prvega. Enako bi se lahko sprejemale odločitve o operacijah srca, zamenjavi kolka ali oskrbi ob koncu življenja.

Etične dileme

Raziskovalci menijo, da bi orodje faceage lahko pomagalo zdravnikom sprejemati objektivnejše odločitve o zdravljenju, zlasti pri zdravljenju raka, kjer je treba skrbno pretehtati tveganja in koristi določene terapije. Prav tako bi lahko podpiralo personalizirano medicino. Vendar pa orodje zahteva nadaljnjo validacijo v bolj raznolikih populacijah, preden ga bo mogoče široko sprejeti v klinični praksi. Za zdaj ni jasno, ali model deluje enako dobro pri analizah obrazov različnih ras, starostnih skupin in spola ter kako bi lahko na rezultate vplivale plastične operacije in tudi kakovost portretne fotografije. Poleg tega takšna orodja vzbujajo etične pomisleke. Raziskovalci opozarjajo na morebitne zlorabe zavarovalnic in delodajalcev pri odločanju o posameznikih.