Na intenzivne padavine nismo prilagojeni

V nadaljevanju preberite:

Zelo veliko je, recimo, posegov na nevarna poplavna območja, kjer kasneje spremljamo tožarjenje med upravnimi enotami, občinami in prebivalci o tem, kdo je odgovoren, da je stanovanjski blok poplavljen. Ali pa primer zdravilišča Laško, zgrajenega zraven velike reke, ki ga je v letu po zgraditvi zalila voda. Ker je očitno ideal Slovenca živeti na robu gozda ob potočku, imamo celo množico manjših zaselkov, naselij in stavb, ki ležijo ob vršajih potokov, ki ob obilnih padavinah narastejo v manjšo reko. V okolici Ljubljane imamo celo primer, ko so potoček speljali pod hišo.