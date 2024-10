Na naše nebo pripotoval komet

V sredini oktobra bomo nad zahodnim obzorjem kakšno uro po sončnem zahodu opazovali komet C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas.

Pri nas bo viden med 9. in 26. oktobrom, najsvetlejši bo med 9. in 13. oktobrom, ko bo dosegel navidezni sij vse do –3 magnitude, torej bo le nekoliko temnejši od Venere. Na temnem nebu ob jasnem vremenu bo komet lahko viden s prostim očesom, še lepše z daljnogledom. Vendar bo viden le od 15 minut do slabe ure.

Nato se bo po tem obdobju komet postopoma oddaljeval od Sonca in bo vsak večer višje na jugozahodnem delu neba, hkrati pa bo vse temnejši in bo našim očem postal neviden. Kometi so velike gmote ledu in kamenja, ko se približajo Soncu, začne led hlapeti in okoli kometa se pojavi koma, ki se razteza v dolg rep. Bliže je komet soncu, več svetlobe se odbije, zato je takrat videti svetlejši. Vendar pa se seveda lahko zgodi, da zaradi vročine komet začne razpadati.

Takole so ga v objektiv ujeli nad Kanarskimi otoki. FOTO: Borja Suarez/Reuters

Komet, ki izhaja iz Oortovega oblaka, so astronomi prvič opazili 9. januarja 2023 na observatoriju Vijolična gora (Tsuchinshan Observatory) na Kitajskem, mesec dni kasneje pa še v okviru programa Atlas v Južni Afriki. Tako so komet poimenovali Tsuchinshan-Atlas ter mu nadeli uradno oznako C/2023 A3. Na podlagi opazovanj so astronomi izračunali, da je komet že obletel Sonce. Njegov prejšnji obisk notranjosti Osončja sega 80.000 let v preteklost, v čas kamene dobe. Zaradi pričakovanj, da bo komet zelo svetel, so ga razglasili celo za »komet stoletja«, vendar pa naziva verjetno ne bo upravičil.