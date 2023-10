Na Švedskem sledi razglasitev dobitnikov nagrade za fiziko

Potem ko so včeraj v prestolnici Švedske razglasili, da sta Katalin Kariko in Drew Weissman prejela Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo za njune raziskave tehnologije mRNK, ki je osnova za razvoj cepiva proti koronavirusu, danes sledi razglasitev nagrade za fiziko.

Lani so Nobelovo nagrado za to področje prejeli Alain Aspect, John Clauser in Anton Zeilinger, ki so v praksi dokazali zakonitosti o kvantni mehaniki. V poskusih sta prva dva potrdila, da če dva prepletena delca svetlobe pošlješ v dve različni smeri, bo meritev lastnosti enega že določala tudi lastnosti drugega, Anton Zeilinger pa je izvedel kvantno teleportacijo.

Kdo bo letos prejel prestižno nagrado, bomo izvedeli ob 11.45.

V medijih se ugiba, ali bo šla Nobelova nagrada za fiziko v roke raziskovalcem na observatoriju za nevtrine IceCube na Antarktiki ali pa morda članom skupine Event Horizon Telescope, ki je poskrbela za prvo fotografijo črne luknje. Morda bodo letos nagrajeni raziskovalci s področja umetne inteligence ali kvantnega računalništva pa različnih materialov – omenja se Pablo Jarilla-Herrera za delo na področju zvitega grafena.

Jutri sledi razglasitev nagrade za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek pa za mir. V ponedeljek bodo razglasili še nagrajence za ekonomijo. Nobelova nagrada je letos vredna 11 milijonov švedskih kron, kar znaša 952.000 evrov. Podelitev nagrad bo 10. decembra.