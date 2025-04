Največji vdor v ameriške telekomunikacijske sisteme

V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega avgusta smo v Washington Postu prebrali novico, da so se še neznani zlikovci, verjetno povezani s kitajskimi oblastmi, pritihotapili v omrežja dveh ameriških internetnih ponudnikov. Iz meseca v mesec je nato število žrtev raslo, dokler ni bilo konec leta naposled jasno, da smo priča enemu največjih takšnih incidentov doslej.

Gre za značilno krivuljo razkrivanja takšnih dogodkov, ki smo jo lahko videli denimo že pri orjaškem vdoru ruskih vohunov v ameriške zvezne urade pred petimi leti. Profesionalni hekerji z vohunskimi vzgibi skušajo čim bolj potuhnjeno ždeti v digitalnih omrežjih svojih tarč, da lahko čim dlje zbirajo koristne podatke. Pri tem za seboj puščajo vse več sledi, ki jih ustvarjajo njihova programska orodja in ki jih prej ali slej opazi kateri od varnostnih strokovnjakov, ki bedijo nad omrežji. Ko se zažene alarm, je na vrsti forenzično zbiranje takšnih ostankov in ugotavljanje, kam vse je uspelo nepovabljenim gostom pokukati. To skoraj vedno traja več mesecev, ko strokovnjaki prebirajo dnevnike preteklega dogajanja v omrežjih in med podatki iščejo kosce programja, ki ga ne bi smelo biti tam.