Ne postanite žrtev spletne prevare

Kako deluje storitev Varen splet?

​Za aktivacijo ne potrebujete nobene dodatne opreme, temveč jo lahko preprosto vključite prek portala moj.telekom.si ali na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Zaščito mobilne naprave pa lahko vključite preprosto s poslanim SMS-sporočilom VAREN SPLET na 1918.

ki bi jih drugače morali storiti ročno, in nam omogoča dostop do pomembnih informacij. A hkrati na spletu puščamo tudi vse več zaupnih podatkov, kot so številke plačilnih kartic, spletna gesla in zaupni podatki. Vse več nakupov opravimo v spletnih trgovinah, nalagamo različne aplikacije za igranje igric in iščemo različne podatke na številnih spletnih straneh.Pri tem pa lahko preprosto postanemo žrtev spletne prevare, saj ponarejene zlonamerne spletne strani izgledajo popolnoma pristne. Se je tudi vam že zgodilo, da ste opravili spletni nakup na strani, ki v resnici ni obstajala? Ali pa ste prejeli sms-sporočilo, ki vas je vabil k obisku spletne strani, kjer bi lahko prišlo do kraje občutljivih podatkov? Tudi elektronska sporočila, ki izgledajo, kot da vam jih je poslal vaš nadrejeni, so lahko izjemno prepričljiva, z njihovim branjem pa bi lahko ogrozili poslovanje celega podjetja. Število spletnih prevar se vsako leto povečuje, zato je postala zaščita pred spletnimi prevarami nujen sopotnik vsakega podjetnika.S preprosto vključitvijo storitveboste takoj po vklopu storitve poskrbeli za varnost vas in vaših zaposlenih tako na namiznih računalnikih kot na mobilnih napravah.Če na svoj e-naslov ali sporočilo na mobitelu prejmete sporočilo, ki se vam zdi prijateljsko in v vas ne vzbuja dvomov, vendar jo storitevprepozna kot zlonamerno, boste o tem nemudomaS storitvijo lahko onemogočite dostop do nekaterih vsebin tudi vašim zaposlenim. Zagotovo si ne želite, da bi vaši sodelavci svoj čas namenjali obiskuali kakšnim drugim neželenim vsebinam, ki vsebujejo na primer nasilje?Izberete lahko tudi, za katere ne želite, da bi jih zaposleni obiskovali, in z enim klikom onemogočite njihov ogled.Storitev vas ščiti tudi pred tem, da bi na svoj računalnik ali telefon prenesli škodljivi program, ki vsebuje viruse, in nasedli spletni prevari.