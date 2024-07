Neomejena dostava igrač in otroške opreme s storitvijo Smart!

Pri Mimovrste, največjem spletnem trgovcu v Sloveniji, pa so vaši nakupi odslej lahko še boljši: za vas so pripravili storitev Smart!, ki omogoča celoletno neomejeno dostavo tudi za manjše spletne nakupe.

Vsaka mamica se je že znašla v situaciji, ko je v zadnjem trenutku ugotovila, da ji pojemajo zaloge plenic, ali pa ste nujno potrebovali mlečni nadomestek za otroka. Obisk trgovine z malčkom pogosto predstavlja stres in ruši dnevno rutino. Prav zato se številne mamice in očetje pogosto odločajo za. Tu lahko izbirate, vključno s priljubljenimi LEGO kockami za otroke, odrasle in tiste vmes.

Poleg tega na Mimovrste lahko najdete vozičke, otroške avto sedeže, elektronske varuške, otroške počivalnike, jedilne stole in drugo opremo za dojenčke, pa tudi vse za potovanje z otroki. Da ne pozabimo na uporabne šolske potrebščine za vse starosti. Izbirate lahko med široko ponudbo artiklov znamk Pampers, Bruder, Disney in drugih blagovnih znamk. Gotovo se vam je namreč kdaj že zgodilo, da ste potrebovali darilo za otroka v zadnjem trenutku! Storitev Smart! vam omogoča varno, hitro in neomejeno dostavo tudi v takih primerih.

Smart! za ugodnejše in hitrejše nakupe

Mimovrste by Allegro želi svojim strankam zagotoviti najboljšo uporabniško izkušnjo, predvsem pa nagraditi vašo zvestobo in zaupanje. Zato so, ki omogočaali na katero koli od

Smart! pomeni modro odločitev

Smart! je program zvestobe, ki temelji na letni naročnini. Ponuja dostavo na dom in na izbrane prevzemne točke brez omejitve števila naročil. Hkrati pa zahvaljujoč izjemni logistiki zagotavlja tudi hitro dostavo paketov, ki so na zalogi pri Mimovrste. Za ceno 11,99 € na leto lahko naročniki storitve Smart! izkoristijo neomejeno dostavo za nakupe v minimalni vrednosti naročila 12,90 € pri istem trgovcu.

Brezplačno preizkusite storitev Smart!

Zaupanje je obojestransko. Registrirani uporabniki popolnoma zaupajo spletni trgovini Mimovrste, zato v poskusnem obdobju največji spletni trgovec svojim strankam podarja brezplačno 6-mesečno naročnino na storitev Smart!. To pomeni, da lahko uporabniki storitve izkoristijo kar pet brezplačnih dostav v obdobju šestih mesecev. Storitev Smart! je na voljo pri vseh artiklih z oznako Smart! in za manjše pakete že od 12,90 € dalje, za artikle iste znamke (npr. Pampers). Po poskusnem obdobju lahko aktivirate letno naročnino na storitev Smart! za neomejeno dostavo za samo 11,90 €!

Mimovrste s storitvijotako staršem šeS hitro in kakovostno storitvijo postavljaspletnim trgovinam in

Naročnik oglasne vsebine je mimovrste.si