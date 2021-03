Nevarne pametne naprave na kolesih

V nadaljevanju preberite:

»Želimo, da se voznik znajde v podobnem okolju kot pred domačim računalnikom, tablico ali pametnim telefonom, saj se tako počuti najbolj domače.« Tako ponavadi avtomobilski proizvajalci utemeljujejo vse več tehničnih pripomočkov in aplikacij na armaturni plošči, toda marsikatera zgolj moti pozornost. To dokazujejo tudi študije: britanska raziskava je pokazala, da kar petino prometnih nesreč povzročijo nepozorni vozniki, številni med njimi brkljajo po zaslonih na dotik in se igrajo s temi in onimi domislicami. Primer: mlajši vozniki potrebujejo za vzpostavitev telefonskega klica med vožnjo 17,7 sekunde, pri starejših voznikih se ta čas podaljša za tretjino.