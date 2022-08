Nove tehnologije tudi pri gradnji: natisni si hišo ali stol

V nadaljevanju preberite:

Klasično gradnjo si težko zamišljamo brez betona. Poznali so ga že v antičnih časih, danes pa ga uporabljamo za gradnjo tako stolpnic, parkirnih hiš, večjih industrijskih objektov kot tudi manjših enodružinskih hiš. Beton je eden temeljnih in najbolj razširjenih materialov, v najbolj osnovni obliki pa je sestavljen iz cementa, finih in grobih agregatov (oziroma gramoza in peska) ter vode. V tekočem stanju nima oblike, to dobi šele, ko se strdi.

V primerjavi s klasično gradnjo delo pri tridimenzionalnem tiskanju opravi vnaprej sprogramiran robot, ki na podlago plast za plastjo nanaša material. Betonska mešanica je nekoliko drugačna od klasične, saj je zelo pomembno, da beton obdrži obliko tudi, ko je moker. Poleg betona lahko za tiskanje uporabimo plastiko, železo, glinaste mase in celo nekatere naravne materiale. Beton prednjači, ker je dobro znan material, v kombinaciji z jeklom pa tudi potresno odporen in razmeroma trden.